“ทรัมป์” ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน
งานเข้า! โดนัลด์ ทรัมป์ ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน กรณีตัดต่อสารคดี บิดเบือนคำพูดผู้นำสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องสถานีโทรทัศน์ BBC คดีหมิ่นประมาท จำนวนสองกระทง สืบเนื่องจากที่ทางสำนักข่าวได้เผยแพร่สารคดีที่มีการตัดต่อบิดเบือนคำปราศรัยของนายทรัมป์ ทำให้ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐฯ สนับสนุนให้เกิดการจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อ 6 ม.ค. 2564
โดยนายทรัมป์ได้เรียกค่าเสียหาย 1.5 แสนล้านบาท (5 พันล้านดอลลาร์) อย่างละกระทง ซึ่งทางกฎหมายของผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่าทาง BBC ตั้งใจจะหมิ่นประมาทนายทรัมป์ และตั้งใจตัดต่อด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายและหลอกลวง
ก่อนหน้านี้ทาง BBC ได้ขอโทษนายทรัมป์ถึงความผิดพลาดไปแล้ว แต่ยืนยันว่าจะไม่ชดเชยนายทรัมป์ หลังจากที่ผู้นำสหรัฐฯ เรียกค่า 32 หมื่นล้านบาท (1 พันล้านดอลลาร์) โดยระบุว่าไม่มีมูลหมิ่นประมาทแต่อย่างใด
ซึ่งนายทรัมป์เคยกล่าวว่า เขาวางแผนจะฟ้อง BBC เพราะพวกเขาโกง เปลี่ยนคำพูดที่ออกมาจากปากของเขา
อ่านข่าวทีเกี่ยวข้อง
- BBC ขอโทษ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ยันไม่จ่ายค่าเสียหายให้
- 2 ผู้บริหารสำนักข่าว BBC ลาออก หลังถูกแฉมีส่วนตัดต่อคำพูด “ทรัมป์” ทำคนดูเข้าใจผิด
- สำนักสื่ออังกฤษ ลงโทษ BBC ปกปิดข้อมูลสำคัญ ในสารคดีกาซา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: