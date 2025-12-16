เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน

มหากาพย์รักร้าว “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ถูกอดีตคนรักฟ้องแบ่งสมบัติ เผยปมลึก สินสอดทิพย์-นอกใจ
พิธีกรและศิลปินสาวอารมณ์ดี เป็กกี้ ศรีธัญญา ออกมาเปิดใจผ่านรายการ แฉ ของมดดำ คชาภา ตันเจริญ หลังได้รับหมายศาลฟ้องแบ่งสินสมรสจากอดีตคนรักที่เลิกรากันไปนานกว่าปี แม้ทั้งคู่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตาม สร้างความตกใจและตั้งคำถามให้กับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก่อนหน้าที่จะมีข่าวฟ้องร้อง เป็กกี้เปิดเผยว่าถูกอดีตคนรักพยายาม แฮกข้อมูลส่วนตัว (iCloud) หลายครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อช่องทางทำมาหากินในโซเชียลมีเดีย เมื่อเป็กกี้จับได้และขู่ว่าจะฟ้องหากไม่หยุด อีกฝ่ายกลับท้าทาย ถามกลับว่าจะฟ้องข้อหาอะไร จนกระทั่งเธอได้รับหมายศาลแจ้งว่าตนเองถูกฟ้องในคดีแบ่งทรัพย์สินสมรส
ประเด็นที่น่าตกใจที่สุดคือเรื่องสถานะและทรัพย์สิน เป็กกี้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส โดยรายละเอียดในวันแต่งงานที่หลายคนเห็นภาพชื่นมื่นนั้น แท้จริงแล้วเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของเธอ แต่อดีตสามีทำเซอร์ไพรส์จัดฉากเป็นงานแต่งงาน
เป็กกี้เผยว่าเงินสด 4 ล้านบาทและทองคำหนัก 100-200 บาทที่วางโชว์ในงาน คือทรัพย์สินส่วนตัวของเธอเองที่นำออกมาจากตู้เซฟ ไม่ใช่เงินของฝ่ายชายแม้แต่บาทเดียว แม้แต่แหวนเพชรแต่งงาน อดีตสามีก็โทรศัพท์มาบอกให้เป็กกี้เป็นคนจ่ายเงินให้กับร้านเพชรเอง ซึ่งมีมูลค่าเกือบหลักล้านบาท
ตลอดระยะเวลาที่คบหากัน เป็กกี้ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ ให้อดีตคนรักมาทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัว มีการจ่ายเงินเดือนให้ต่างหาก ขณะที่เป็กกี้ยังต้องรับผิดชอบค่ากินอยู่ ค่าน้ำ ค่าไฟ เสื้อผ้า การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งของใช้ส่วนตัวอย่างยาสีฟันและกางเกงใน
ในช่วงที่รักกัน เป๊กกี้ให้เขาถือโทรศัพท์และเข้าถึงบัญชีธนาคารได้ สามารถเบิกถอนเงินไปใช้จ่ายได้เหมือนกระเป๋าเดียวกัน
สาเหตุหลักของฟางเส้นสุดท้ายจนต้องเลิกรามาจากเรื่องนอกใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็กกี้รับไม่ได้ที่สุด เนื่องจากตนเติบโตมาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เจ็บปวดจากเรื่องนี้ จึงถือว่าความซื่อสัตย์เป็นเรื่องใหญ่ การกระทำของฝ่ายชายทำให้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ แต่หลังจากเลิกรา เป๊กกี้กลับต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดและแพนิกนานนับปี สงสัยว่าตนเองตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ไม่ให้อภัยเขา
อดีตคนรักหายไปนานกว่า 1-2 ปี ก่อนจะกลับมาพร้อมการฟ้องร้อง โดยเตรียมเอกสารหลักฐานหนาปึกเพื่อแจงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็กกี้ทำมาหาได้ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน อ้างสิทธิ์ในการขอแบ่ง ฝ่ายชายมีการเก็บข้อมูล รูปถ่าย และรายละเอียดทรัพย์สินต่างๆ ของเป็กกี้ไว้อย่างละเอียดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ฟ้องร้องในวันนี้
แม้จะต้องเผชิญหน้ากับการขึ้นศาลและสภาพจิตใจที่ย่ำแย่จนต้องพบนักจิตบำบัดทุกวัน แต่เป็กกี้กลับมองว่าหมายศาลฉบับนี้คือคำตอบที่ทำให้เธอหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด ตนเลิกสงสัยแล้วว่าคิดถูกไหมที่เลิกกัน เพราะการกระทำนี้ยืนยันแล้วว่า “เขารักเงินของฉัน ไม่ได้รักฉัน”
นักจิตวิทยาแนะนำให้เป๊กกี้ใช้เงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างภูมิใจ และปล่อยให้คนที่อยากได้เงินของตนเป็นฝ่ายทุกข์ทรมานแทน ตอนนี้เป็กกี้ได้แต่งตั้ง “ทนายแก้ว” ให้ดูแลคดีและพร้อมสู้เต็มที่เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่หามาด้วยความยากลำบาก โดยประกาศชัดว่าขอให้เรื่องนี้จบที่ศาล และคนๆ นี้จะไม่มีทางได้กลับเข้ามาในชีวิตเธออีกตลอดไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกอดีตสามี ฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นกลับมาเรียกร้องเงินทอง
- ใครกัน? เป็กกี้ ให้อยู่คอนโดฟรี ไม่จ่ายส่วนกลาง 5 ปี ถูกยื่นฟ้อง-ยอดหนี้พุ่งแสน
- เป็กกี้ ศรีธัญญา ควงแฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น แชร์ช็อตเด็ดคุกเข่า แฟน ๆ ลุ้นข่าวดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: