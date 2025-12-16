ข่าว
กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส
“กัน จอมพลัง” เผยวัตถุสร้างบังเกอร์แนวหน้า ถูกฝ่ายกัมพูชาโจมตีเสียหาย ชี้เสียดายหากไม่ถูก สส. บางพรรครุมโจมตี โครงการคงเสร็จปกป้องทหารได้แล้ว
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เขมรโจมตีจุดเก็บวัตถุดิบทำบังเกอร์ของมูลนิธิกันจอมพลัง ที่เตรียมไว้สร้างบังเกอร์ให้กับแนวหน้า เกิดความเสียหายไม่มากครับ แต่มันน่าเสียดายตรงถ้า สส.บางพรรคไม่รุมโจมตีผมกับทหารตอนนั้น วัตถุดิบพวกนี้จะได้ไปประกอบเป็นบังเกอร์ให้หน้าแนวหมดแล้วครับ”
จากนั้น กัน จอมพลัง ระบุคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ถ้าเสร็จแล้วจะออกมาแข็งแรงมากแบบนี้ปกป้องคนได้จำนวนมาก ตรงที่ถูกโจมตีสามารถทำบังเกอร์ได้หลายที่ เสียดายเวลาเสียดายโอกาสจริง ๆ ครับ” พร้อมกับภาพบังเกอร์ที่มีการประกอบโดยสมบูรณ์
