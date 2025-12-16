กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส

ข่าว

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:28 น.
“กัน จอมพลัง” เผยวัตถุสร้างบังเกอร์แนวหน้า ถูกฝ่ายกัมพูชาโจมตีเสียหาย ชี้เสียดายหากไม่ถูก สส. บางพรรครุมโจมตี โครงการคงเสร็จปกป้องทหารได้แล้ว

นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เขมรโจมตีจุดเก็บวัตถุดิบทำบังเกอร์ของมูลนิธิกันจอมพลัง ที่เตรียมไว้สร้างบังเกอร์ให้กับแนวหน้า เกิดความเสียหายไม่มากครับ แต่มันน่าเสียดายตรงถ้า สส.บางพรรคไม่รุมโจมตีผมกับทหารตอนนั้น วัตถุดิบพวกนี้จะได้ไปประกอบเป็นบังเกอร์ให้หน้าแนวหมดแล้วครับ”

นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก
FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

จากนั้น กัน จอมพลัง ระบุคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ถ้าเสร็จแล้วจะออกมาแข็งแรงมากแบบนี้ปกป้องคนได้จำนวนมาก ตรงที่ถูกโจมตีสามารถทำบังเกอร์ได้หลายที่ เสียดายเวลาเสียดายโอกาสจริง ๆ ครับ” พร้อมกับภาพบังเกอร์ที่มีการประกอบโดยสมบูรณ์

ภาพบังเกอร์แข็งแรงที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการของมูลนิธิ
FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 09:28 น.
