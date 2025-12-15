ข่าวต่างประเทศ

หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 16:59 น.
159
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย

เพจดัง เปิดเอกสารแฉ รัฐบาลกัมพูชาจ้างบริษัทที่ปรึกษาในสหรัฐฯ ทำสงครามข้อมูลข่าวสาร กล่าวหาไทยรุกรานและละเมิดกฎหมาย หวังดิสเครดิตในเวทีโลก

เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ว่าจ้างบริษัท “National Consulting Services, Inc.” ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในสหรัฐอเมริกา ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารและล็อบบี้ในระดับนานาชาติ

เพจชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ระบุว่า เอกสารที่ปรากฏนั้นมาจากเว็บไซต์ efile.fara.gov ไม่ใช่ข่าวลือ ไม่ใช่ AI แต่คือ เอกสารที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย FARA ของสหรัฐฯ และต้องพูดให้ชัดว่า เอกสารนี้ ไม่ใช่การรับรองจากสหรัฐฯ แต่คือ “การเปิดเผยว่าใครกำลังทำสงครามข้อมูลกับใคร”

เอกสารดังกล่าว คือ เอกสารประชาสัมพันธ์ (Press Release) ที่ถูกยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ โดย National Consulting Services, Inc. ในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชาในสหรัฐฯ

เอกสารสัญญาว่าจ้างระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและบริษัทที่ปรึกษาในสหรัฐฯ
FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

นอกจากนี้ เอกสารฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่ง สื่อสารต่อผู้นำโลก โดยอ้างว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ส่งหนังสือถึงผู้นำระดับโลก เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้นำจีน ผู้นำยุโรป และเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อขอการสนับสนุน ต่อท่าทีของกัมพูชา

สอง กล่าวหาไทยในเวทีนานาชาติ เอกสารระบุข้อความชัดเจนว่า ไทยใช้กำลังฝ่ายเดียว ไทยขยายแนวรั้ว ลวดหนาม ไทยขับไล่พลเรือนกัมพูชา ไทยละเมิด MOU 2000 ไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่รายงานข้อเท็จจริงของสหรัฐฯ แต่คือคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวของรัฐบาลกัมพูชาที่ถูกแพ็กเกจเป็นเอกสารทางการ

สาม ใช้กลไกกฎหมาย–ประวัติศาสตร์ กดดันไทย เอกสารพยายามอ้างสนธิสัญญา 1904 / 1907 คำวินิจฉัยศาลโลก และ MOU 2000 เพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิด กัมพูชาเป็นฝ่ายถูกกระทำ ซึ่งถือว่านี่คือ Information Warfare เต็มรูปแบบ

FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

สำหรับเอกสารระบุชัดเจนว่า National Consulting Services, Inc. เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ในฐานะตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา และมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้บริหารบริษัทฝั่งสหรัฐฯ และเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐฯ ซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย FARA

STRONG เตือนสังคมไทย นี่ไม่ใช่แค่การสื่อสาร แต่คือการรบโดยไม่ใช้กระสุน ใช้เอกสาร ใช้ภาษา ใช้เวทีโลก เพื่อบ่อนทำลายความชอบธรรมของประเทศไทย อันตรายไม่ใช่เพราะเอกสารนี้ปลอม แต่อันตรายเพราะมันถูกนำเสนอในนามรัฐ และเผยแพร่ในระบบกฎหมายของมหาอำนาจ

ชมรม STRONG ได้แนบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นภาพถ่ายชาวบ้านกัมพูชาที่อ้างว่าถูกกระสุนยางยิงจากการปะทะที่บ้านหนองจานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งถูกส่งไปให้ทางการสหรัฐฯ เพื่อใช้ประกอบการล็อบบี้

FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
FB/ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

