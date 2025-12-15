ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก
ครูสาวชาวจีนวัย 28 ปี ตัดสินใจดิ่งตึกเสียชีวิตในวันแต่งงาน แชทสุดท้ายหลุดว่อนโซเชียล ระบายความในใจสุดช้ำ ไม่อยากแต่งงานเลย
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เมื่อสื่อของประเทศจีนรายงานว่า ครูสาวของโรงเรียนมัธยมปลาย วัย 28 ปี ได้พลัดตกจากตึกชั้น 7 เสียชีวิตภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหลูซาน เมืองผิงติ่งซาน ซึ่งเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นตรงกับวันแต่งงานของเธอพอดี สร้างความตกตะลึงและโศกเศร้าให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกที่เกิดเหตุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยเพื่อนบ้านเล่าว่าเห็นรถตำรวจและรถพยาบาลรุดเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่ 9 โมงเช้า ก่อนจะทราบข่าวร้ายผ่านกลุ่มแชทหมู่บ้านว่าเจ้าสาวตกตึก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานฌาปนกิจอำเภอหลูซานยืนยันว่าได้รับศพของครูสาวรายนี้เข้ามาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม โดยระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการพลัดตกจากที่สูง
ภายหลังการเสียชีวิต โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพหน้าจอข้อความสุดท้ายที่ผู้ตายโพสต์ระบายความในใจผ่านไทม์ไลน์ส่วนตัวก่อนจบชีวิต โดยมีเนื้อหาระบุว่า แท้จริงแล้วเธอไม่อยากแต่งงานเลย ซึ่งเพื่อนในโซเชียลของผู้ตายยืนยันว่าเป็นข้อความจริงที่เธอโพสต์ไว้เอง สร้างความสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุแรงจูงใจว่าอาจเกิดจากความกดดันเรื่องการแต่งงานที่ไม่พร้อมหรือปัญหาครอบครัวที่สะสมมานาน จนนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าเศร้าในครั้งนี้
เบื้องต้นทางโรงเรียนต้นสังกัดได้ยืนยันสถานะความเป็นครูของผู้เสียชีวิต แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ และยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางคดีอย่างเป็นทางการ
ที่มา: ifeng
