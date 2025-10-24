โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

ดราม่าสนั่น หลังโพสต์ปริศนา ออกมาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง ชาวเน็ตชี้เป้าคลิปเก่า “อัค อัครัฐ” เล่านาทีถูกนอกบท
กลายเป็นประเด็นร้อนระอุสะเทือนวงการบันเทิงทันที เมื่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) รายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรม “ดาราไทยรุ่นใหญ่หลายคนอวยว่าหน้าเด็ก” ชอบเล่นนอกบท “ตบจริง” กลางกองถ่าย จนดารารุ่นใหม่ และทีมงานยังตกใจ ทำให้หลาย ๆ คนที่อ่านเรื่องนี้จบต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย ทั้งยังถามหาใครคือตัวต้นเรื่อง
นอกจากนั้น ผู้โพสต์ยังชี้เป้าให้ย้อนไปฟังบทสัมภาษณ์เก่าของนักแสดงหนุ่ม อัค อัครัฐ นิมิตรชัย ที่เคยเล่าประสบการณ์สุดช็อกกลางกองถ่าย ที่ทำเอาเจ้าตัวจำไปจนวันตาย โดย อัค เคยเล่านาทีถูกนอกบทผ่านรายการ นุ่นศิ การละคร EP.11 ของ นุ่น ศิรพันธ์ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2024 ที่ผ่านมา
อัค อัครัฐ เล่าว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในกองถ่ายละครเรื่องหนึ่ง ในฉากไคลแม็กซ์ที่ตัวละครของเขาต้องทรมานตัวละครของนักแสดงอาวุโสคนหนึ่ง ซึ่งแม้จะมีการเตี๊ยมคิวกันแล้ว แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก่อนเริ่มถ่ายจริง คือ ดารารุ่นใหญ่คนดังกล่าวตบเข้าที่กกหูของอัคอย่างแรง ทั้ง ๆ ที่ผู้กำกับยังไม่สั่งแอคชั่น ทำเอาทีมงานในกองถ่ายรวมถึงตัวอัคเองยัง งง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และที่สำคัญคือ ไม่มีคำขอโทษหรือคำอธิบายใด ๆ จากนักแสดงรุ่นใหญ่คนนั้นเลยหลังจากถ่ายทำเสร็จ
อัคยังได้เล่าถึงการวิเคราะห์จากทีมงานเบื้องหลังในกองถ่ายวันนั้นว่า พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็น “วิธีการทำงาน” ของนักแสดงอาวุโสท่านนี้มาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งอาจเป็นการพยายามกดนักแสดงรุ่นน้องร่วมฉากเพื่อให้บทของตัวเองเด่นขึ้น
แม้เหตุการณ์นี้จะไม่ถึงกับเป็นแผลใจ แต่อัคยอมรับว่าหลังจากนั้น ทุกครั้งที่รับงานละคร เขาจะเช็กก่อนเสมอว่ามีนักแสดงคนดังกล่าวร่วมแสดงด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
การขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตครั้งนี้ ได้จุดประเด็นให้ชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงต่างพากันคาดเดาว่า “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ที่ถูกกล่าวถึงนั้นคือใคร ซึ่งกลายเป็นดราม่าร้อนระลอกใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงไทยอยู่ในขณะนี้
