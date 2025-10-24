ข่าวดาราบันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:36 น.
51

ดราม่าสนั่น หลังโพสต์ปริศนา ออกมาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง ชาวเน็ตชี้เป้าคลิปเก่า “อัค อัครัฐ” เล่านาทีถูกนอกบท

กลายเป็นประเด็นร้อนระอุสะเทือนวงการบันเทิงทันที เมื่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) รายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรม “ดาราไทยรุ่นใหญ่หลายคนอวยว่าหน้าเด็ก” ชอบเล่นนอกบท “ตบจริง” กลางกองถ่าย จนดารารุ่นใหม่ และทีมงานยังตกใจ ทำให้หลาย ๆ คนที่อ่านเรื่องนี้จบต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย ทั้งยังถามหาใครคือตัวต้นเรื่อง

นอกจากนั้น ผู้โพสต์ยังชี้เป้าให้ย้อนไปฟังบทสัมภาษณ์เก่าของนักแสดงหนุ่ม อัค อัครัฐ นิมิตรชัย ที่เคยเล่าประสบการณ์สุดช็อกกลางกองถ่าย ที่ทำเอาเจ้าตัวจำไปจนวันตาย โดย อัค เคยเล่านาทีถูกนอกบทผ่านรายการ นุ่นศิ การละคร EP.11 ของ นุ่น ศิรพันธ์ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2024 ที่ผ่านมา

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง-1 โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง-3

อัค อัครัฐ เล่าว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในกองถ่ายละครเรื่องหนึ่ง ในฉากไคลแม็กซ์ที่ตัวละครของเขาต้องทรมานตัวละครของนักแสดงอาวุโสคนหนึ่ง ซึ่งแม้จะมีการเตี๊ยมคิวกันแล้ว แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก่อนเริ่มถ่ายจริง คือ ดารารุ่นใหญ่คนดังกล่าวตบเข้าที่กกหูของอัคอย่างแรง ทั้ง ๆ ที่ผู้กำกับยังไม่สั่งแอคชั่น ทำเอาทีมงานในกองถ่ายรวมถึงตัวอัคเองยัง งง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และที่สำคัญคือ ไม่มีคำขอโทษหรือคำอธิบายใด ๆ จากนักแสดงรุ่นใหญ่คนนั้นเลยหลังจากถ่ายทำเสร็จ

อัคยังได้เล่าถึงการวิเคราะห์จากทีมงานเบื้องหลังในกองถ่ายวันนั้นว่า พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็น “วิธีการทำงาน” ของนักแสดงอาวุโสท่านนี้มาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งอาจเป็นการพยายามกดนักแสดงรุ่นน้องร่วมฉากเพื่อให้บทของตัวเองเด่นขึ้น

แม้เหตุการณ์นี้จะไม่ถึงกับเป็นแผลใจ แต่อัคยอมรับว่าหลังจากนั้น ทุกครั้งที่รับงานละคร เขาจะเช็กก่อนเสมอว่ามีนักแสดงคนดังกล่าวร่วมแสดงด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

การขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตครั้งนี้ ได้จุดประเด็นให้ชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงต่างพากันคาดเดาว่า “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ที่ถูกกล่าวถึงนั้นคือใคร ซึ่งกลายเป็นดราม่าร้อนระลอกใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงไทยอยู่ในขณะนี้

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง-4

 

อ้างอิงจาก : รายการ นุ่นศิ การละคร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

50 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

31 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า ข่าว

กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ลียง พัด&quot; มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน ข่าว

เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์ ข่าว

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล ข่าว

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:36 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot;

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button