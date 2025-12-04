ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 23:33 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 16:42 น.
50
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

ตำรวจอินเดียรวบ ‘ฆาตกรต่อเนื่องหญิง’ สังหารเด็ก 4 ศพรวมลูกแท้ๆ อ้างปมหมกมุ่นความงาม ทนไม่ได้เห็นใครหน้าตาดี

4 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย จับกุมหญิงวัยประมาณ 30 ปี ในเมืองปานิปัต หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเด็กจำนวน 4 ราย ตั้งแต่ปี 2023 โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากความหมกมุ่นเรื่องรูปลักษณ์หน้าตา รู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นเด็กคนอื่นมีหน้าตาสะสวย

รายงานระบุว่า ผู้ต้องหาชื่อ ปูนัม (เป็นชาวหมู่บ้านในเขตโซนิปัต รับสารภาพกับพนักงานสอบสวนว่าได้ลงมือสังหารเด็กไปแล้ว 4 คนในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เจาะจงเลือกเหยื่อที่เธอรู้สึกว่ามี “รูปลักษณ์ที่งดงามเกินไป” เนื่องจากมีความคิดหมกมุ่นว่าไม่อยากให้เด็กคนไหนมีความน่ารักหรือหน้าตาดีไปกว่าลูกของเธอเอง

ย้อนรอยพฤติการณ์อำพรางคดี เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยว่า ปูนัมซึ่งคาดว่าจะมีอาการทางจิตร่วมด้วย ได้ก่อเหตุครั้งแรกในปี 2023 ที่หมู่บ้านภาราด เหยื่อรายแรกคือหลานสาว (ลูกสาวของน้องเขย) แต่ในระหว่างลงมือสังหาร ลูกชายของเธอเองได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้า จึงตัดสินใจฆ่าลูกชายของตนเองเพื่อปิดปากด้วย

ครั้งนั้น ศพของเด็กทั้ง 2 คนถูกพบจมอยู่ในแท็งก์น้ำ โดยปูนัมสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่าเด็กๆ เล่นกันและพลัดตกลงไปจมน้ำเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ไม่มีใครติดใจสงสัย ต่อมาในเดือนสิงหาคม ด้ใช้วิธีการเดียวกันสังหารเด็กอีกคนในหมู่บ้านศิวะ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ

คดีนี้ถูกเปิดโปงหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา เมื่อมีการพบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบ (หลานของปูนัม) จมน้ำเสียชีวิตในอ่างน้ำ ระหว่างงานแต่งงานของญาติที่หมู่บ้านเนาธา

นายภูเพนเดอร์ สิงห์ ผู้กำกับการตำรวจเมืองปานิปัต เปิดเผยว่า ปาล สิงห์ ปู่ของเด็กหญิงผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจยศผู้หมวด เป็นคนแรกที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติ เนื่องจากห้องที่พบศพถูกลงกลอนจากด้านนอก และสภาพศพเด็กจมน้ำเพียงครึ่งตัวดูไม่สมเหตุสมผล เขาจึงมั่นใจว่าหลานสาวถูกเจตนาจับกดน้ำและได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์

ข้อสงสัยกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ตำรวจเริ่มการสอบสวนอย่างละเอียด จนนำไปสู่การจับกุมปูนัมในที่สุด

