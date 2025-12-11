จับได้แล้วสองพี่น้อง เจ้าของสถานบันเทิงไฟไหม้คร่า 25 ศพ หลังหนีมาภูเก็ต
จับได้แล้วสองพี่น้องชาวอินเดีย เจ้าของสถานบันเทิงไฟไหม้คร่า 25 ศพ หลังหนีมาภูเก็ต เตรียมส่งตัวกลับประเทศอินเดียเร็วๆนี้
จากกรณี ไฟไหม้ไนท์คลับ ในรัฐกัว ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวและพนักงานของสถานบันเทิงเสียชีวิตรวมกัน 25 ศพ โดยตำรวจคาดว่าสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้เนื่องจากมีการจุดพลุในอาคาร ก่อนที่ในเวลาต่อมาตำรวจจะรายงานว่าสองพี่น้องเจ้าของสถานบันเทิงดังกล่าวหนีมายังจังหวัดภูเก็ตนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมว่า เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ยืนยันว่า เซารับ และ เการัฟ ลูธรา ถูกคุมตัวได้แล้ว และจะส่งกลับไปรับโทษที่ประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้งคู่โดยจับที่ภูเก็ตหรือไม่
ขณะที่ทางรัฐมนตรีในรัฐกัว กล่าวก่อนจับกุมสองพี่น้องว่า ขณะนี้ตำรวจได้จับกุมผู้เกี่ยวข้องแล้ว 6 คน และจะมีการจับกุมเพิ่มขึ้นอีก
ก่อนหน้านี้ ตำรวจอินเดียระบุว่า เซารับ และ เการัฟ ลูธรา สองพี่น้องเจ้าของสถานบันเทิงที่เกิดเหตุได้ขึ้นเครื่องหนีมายังจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยหลังเกิดเหตุ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทั้งสองมีเจตนาหลบหนี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจอินเดีย เผย เจ้าของไนท์คลับ ตีตั๋วบินมาภูเก็ต หลังไฟไหม้คร่า 25 ศพ
- ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ตาย 25 ศพ คาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ
- สดุดี ป้าฮีโร่ ไล่เคาะประตูเพื่อนบ้าน ไฟไหม้ฮ่องกง ก่อนสิ้นลมหายใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: