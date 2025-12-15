หายสงสัย เข็มกลัดที่สูทด้านซ้ายของอนุทิน นั่งคุยสรยุทธเมื่อเช้า คือเข็มอะไร?
นารากร ติยายน สงสัยเข็มกลัดสูทด้านซ้ายของนายกฯ อนุทิน ที่ไปออกรายการสรยุทธ เมื่อเช้านี้ ก่อนได้คำตอบชัด เหรียญสถาปนาฯ หรือ เข็มนาย
จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โผล่ปรากฏตัวให้สัมภาษณ์แบบสดๆ เมื่อช่วงเช้านี้ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งในรายการก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยและความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวสารเหตุบ้านกรเมืองร้อนแรงในชั่วโมงนี้เกือบครบถ้วนทุกประเด็น
ไล่ตั้งแต่สาเหตุการยุบสภาที่ผ่านมาไม่นานนี้เป็นการตั้งใจหนีการตรวจสอบหรือไม่ ? นายอนุทิน ชี้แจงว่าที่ยุบสภานั้นไม่ใช่จะหนีการตรวจสอบ แต่เป็นเพราะพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วน (พรรคประชาชน) บอกว่าจะไม่ค้ำประกันอีกต่อไปจึงต้องคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้ง ยืนยันว่าร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ได้ทูลเกล้าฯ ในคืนนั้น ไม่ใช่ตั้งแต่เย็น และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นการหักหลังหรือโน้มน้าว สว.ได้
อนุทินย้ด้วยว่า ตนทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยยึดประโยชน์ของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องกระแสชาตินิยมเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้พรรคภูมิใจไทย
นอกจากนี้เรื่องความสัมพันธ์ “เบน สมิธ” นั้น นายกฯ ยอมรับว่ารู้จักกับนายเบน สมิธ แต่ไม่สนิท และยืนยันว่าไม่เคยให้อีกฝ่ายยืมเครื่องบินส่วนตัว โดยนายกระบุว่า มีเครื่องบินยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นและไม่เคยไปใช้เรือยอชต์ของนายเบนอย่างแน่นอน เนื่องจากตัวเองก็มีเรือยอชต์จอดอยู่ที่พัทยา
อย่างไรก็ดี หลังจบรายการฝั่งของ ต๊ะ นารากร ผู้สื่อข่าวคนดัง ได้โพสต์ถามถึงสัญลักษณ์ที่กลัดอยู่ตรงอกข้างซ้ายของนายอนุทินนั้นแท้จริงแล้วที่มาที่ไปเป็นเข็มหรือตราสัญลักษณ์ของอะไรแน่ ?
ล่าสุดเจ้าตัวได้คำตอบหลังโพสต์สอบถามผ่านโซเชียล โดยเข็มที่นายกฯ กลัดไว้นั้นเป็น เหรียญสถาปนาฯ หรือที่รู้จักกันอีกอย่างว่า “เข็มนาย”
“ใครรู้บ้างว่าเข็มกลัดที่คุณอนุทินกลัดที่สูทด้านซ้ายคือเข็มกลัดอะไร? ไม่ทราบจริงๆ ค่ะ ขอความรู้หน่อยค่ะ อัพเดทหลังจากโพสต์ถามไป มีคนมาช่วยตอบแล้ว ขอบคุณมากค่ะ คำตอบคือ เหรียญสถาปนาฯ หรือที่รู้จักกันอีกอย่างว่า เข็มนาย เป็นเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธันวาคม 2515
ลักษณะเป็นเหรียญเงิน กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม. ด้านหน้ามีพระรูปรัชกาลที่ 10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงหันพระพักตร์ทางเบื้องขวา ด้านหลังมีอักษรพระนามาภิไธย “ว ก”
ใช้ประดับอกซ้ายเหนือแพรแถบ และเหนือทุกเครื่องหมายบุคคลที่สามารถประดับได้ คือ ข้าราชบริพาร ราชองครักษ์ และหน่วยราชการในพระองค์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับพระราชทานโดยตรง.
