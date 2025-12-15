ข่าว

หายสงสัย เข็มกลัดที่สูทด้านซ้ายของอนุทิน นั่งคุยสรยุทธเมื่อเช้า คือเข็มอะไร?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 13:56 น.
166
ภาพจาก @กรรมกรข่าว

นารากร ติยายน สงสัยเข็มกลัดสูทด้านซ้ายของนายกฯ อนุทิน ที่ไปออกรายการสรยุทธ เมื่อเช้านี้ ก่อนได้คำตอบชัด เหรียญสถาปนาฯ หรือ เข็มนาย

จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โผล่ปรากฏตัวให้สัมภาษณ์แบบสดๆ เมื่อช่วงเช้านี้ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งในรายการก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยและความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวสารเหตุบ้านกรเมืองร้อนแรงในชั่วโมงนี้เกือบครบถ้วนทุกประเด็น

ไล่ตั้งแต่สาเหตุการยุบสภาที่ผ่านมาไม่นานนี้เป็นการตั้งใจหนีการตรวจสอบหรือไม่ ? นายอนุทิน ชี้แจงว่าที่ยุบสภานั้นไม่ใช่จะหนีการตรวจสอบ แต่เป็นเพราะพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วน (พรรคประชาชน) บอกว่าจะไม่ค้ำประกันอีกต่อไปจึงต้องคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้ง ยืนยันว่าร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ได้ทูลเกล้าฯ ในคืนนั้น ไม่ใช่ตั้งแต่เย็น และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นการหักหลังหรือโน้มน้าว สว.ได้

อนุทินย้ด้วยว่า ตนทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยยึดประโยชน์ของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องกระแสชาตินิยมเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้พรรคภูมิใจไทย

นอกจากนี้เรื่องความสัมพันธ์ “เบน สมิธ” นั้น นายกฯ ยอมรับว่ารู้จักกับนายเบน สมิธ แต่ไม่สนิท และยืนยันว่าไม่เคยให้อีกฝ่ายยืมเครื่องบินส่วนตัว โดยนายกระบุว่า มีเครื่องบินยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นและไม่เคยไปใช้เรือยอชต์ของนายเบนอย่างแน่นอน เนื่องจากตัวเองก็มีเรือยอชต์จอดอยู่ที่พัทยา

ภาพ @กรรมกรข่าว

อย่างไรก็ดี หลังจบรายการฝั่งของ ต๊ะ นารากร ผู้สื่อข่าวคนดัง ได้โพสต์ถามถึงสัญลักษณ์ที่กลัดอยู่ตรงอกข้างซ้ายของนายอนุทินนั้นแท้จริงแล้วที่มาที่ไปเป็นเข็มหรือตราสัญลักษณ์ของอะไรแน่ ?

ล่าสุดเจ้าตัวได้คำตอบหลังโพสต์สอบถามผ่านโซเชียล โดยเข็มที่นายกฯ กลัดไว้นั้นเป็น เหรียญสถาปนาฯ หรือที่รู้จักกันอีกอย่างว่า “เข็มนาย”

“ใครรู้บ้างว่าเข็มกลัดที่คุณอนุทินกลัดที่สูทด้านซ้ายคือเข็มกลัดอะไร? ไม่ทราบจริงๆ ค่ะ ขอความรู้หน่อยค่ะ อัพเดทหลังจากโพสต์ถามไป มีคนมาช่วยตอบแล้ว ขอบคุณมากค่ะ คำตอบคือ เหรียญสถาปนาฯ หรือที่รู้จักกันอีกอย่างว่า เข็มนาย เป็นเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธันวาคม 2515

ภาพ @กรรมกรข่าว
ภาพ @กรรมกรข่าว
ภาพ @กรรมกรข่าว

ลักษณะเป็นเหรียญเงิน กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม. ด้านหน้ามีพระรูปรัชกาลที่ 10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงหันพระพักตร์ทางเบื้องขวา ด้านหลังมีอักษรพระนามาภิไธย “ว ก”

ใช้ประดับอกซ้ายเหนือแพรแถบ และเหนือทุกเครื่องหมายบุคคลที่สามารถประดับได้ คือ ข้าราชบริพาร ราชองครักษ์ และหน่วยราชการในพระองค์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับพระราชทานโดยตรง.

อ่านข่าวพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี Line News

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตท บางจาก ส่งน้ำมันให้เขมรจริงไหม ข่าวการเมือง

กลุ่มปตท.-บางจาก ยันไม่มีการ “ส่งออกน้ำมัน” ไปกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 16 ธ.ค. 68 3 ตัว 2 ตัวเน้น ๆ หลังงวดก่อนเข้าเต็มเป้า รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16/12/68 จับตาเลขชุดมาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. แสดงความสำเร็จของทีมไทย ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. ไทยนำ ทะลุ 137 ทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา โพสต์ถึงใคร ทำงานแบบไม่วางแผนช่อโกง บันเทิง

เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 15 ธันวาคม 2568 ออกเลข 6 ตัวที่น่าติดตาม หวยลาว

หวยลาว 15 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันจันทร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลซ่อมปราสาทตาควาย ข่าวการเมือง

กรมศิลป์ฯ ตอบแล้วกรณี “ปราสาทตาควาย” ถูกใช้เป็นฐานรบ ซ่อมแซมได้แค่ไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย ข่าวต่างประเทศ

หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ ข่าว

ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ! เปิดคลิป 2 สามเณรวัย 18 เดินเท้าขอสมัครทหารออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพรถเก๋งที่ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ เสียชีวิตภายใน โดยมีอาวุธปืนตกอยู่ข้างๆ ข่าว

เผยสาเหตุ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ จบชีวิตในรถเก๋ง ย้อนไทม์ไลน์ พบศพช่วงเช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อสส. รับเป็นคดีนอกราชอาณาจักร “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” สั่งยิง ปชช. ไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากไทยรัฐ งวด 16/12/68 มีตัวเลข 1, 2, 3, 4, 6 สำหรับนักเสี่ยงโชค เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/12/68 เทียบเลข 3 สำนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 15 ธ.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังเหตุสลด “หาดบอนได” ชาวบ้านซ่อนผู้หนีภัย-ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อัปเดตอาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. โต้กระแสออนไลน์ ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่เขมร ตั้งแต่ มิ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชาปัดข่าวไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จ ข่าว

สื่อเขมรโต้ข่าวไทยยึดปราสาทตาควาย ชี้ยังรักษาพื้นที่ได้ โวใช้ BM-21 ถล่มทัพอยู่หมัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 13:56 น.
166
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
Back to top button