ป๋าเต็ด สอนมวยแก๊งบัตรผี เจ็บหนักเพราะโลภเกิน แนะแฟนเพลงอดทน ไปดูงานอื่นแทน
“ป๋าเต็ด ยุทธนา” ออกโรงโพสต์เตือนสติ หลังพ่อค้าบัตรคอนเสิร์ตโอดขาดทุนยับ ชี้เป็นบทเรียนสำคัญ ไม่มีคนซื้อ คนตุนก็เจ็บเอง
จากกรณีดรามาสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ประกอบธุรกิจรีเซลบัตรคอนเสิร์ตออกมาแชร์ประสบการณ์ขาดทุนเกือบ 1 ล้านบาท หลังกว้านซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาเพื่อเก็งกำไร แต่กลับขายไม่ออกแม้จะลดราคาจาก 2,600 บาท เหลือเพียง 200 บาท ในวันงาน ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมการกักตุนบัตรที่เอาเปรียบผู้บริโภค
ล่าสุด ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงประเด็นดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นถึงบทเรียนราคาแพง ของกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่หวังฟันกำไรจากการกว้านซื้อบัตร ว่าเมื่อใดที่ไม่มีผู้ซื้อ ผู้ที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดที่สุดก็คือผู้ที่ตุนบัตรไว้เอง ซึ่งถือเป็นวิธีแก้เผ็ดที่ได้ผลชะงัดที่สุด พร้อมแนะแฟนเพลงให้อดทน หากกดบัตรไม่ทันก็รอไปงานอื่น เพื่อหยุดวงจรการสนับสนุนคนเหล่านี้ให้หมดไป
“ข่าวเรื่องการขายบัตรที่ห้ามซื้อขายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ตอนแรกว่าจะไม่ออกมาแสดงความเห็นเพราะมีผู้แสดงความเห็นกันมากแล้ว แต่ในฐานะผู้จัดงานถ้าไม่ออกมาพูดเรื่องนี้บ้างเลยก็คงจะไม่เหมาะ จึงขอใช้พื้นที่แสดงความเห็นในบางประเด็น
1. ในฐานะผู้จัดเราก็ต้องปรับปรุงระบบการซื้อขายบัตรให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมซื้อบัตรได้ในราคาที่กำหนดไว้ ไม่ต้องไปซื้อต่อในราคาที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มีขั้นตอนที่วุ่นวายเกินไป เรารับปากว่าจะพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปครับ
2. บัตรห้ามซื้อขาย บัตร Complimentary หรือที่หลายๆคนเรียกกันติดปากว่าบัตรอ่อน ยังคงมีเหตุจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทำให้เราต้องผลิตออกมาตามจำนวนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ (เหตุผลที่ต้องมีบัตรเหล่านี้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ไม่อยากให้น้องๆที่ทำงานอยู่ต้องทำงานลำบาก) แต่เราก็จะเพิ่มข้อจำกัดหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ซื้อบัตรตามปกติ เช่น จำกัดเวลาในการแลกสายรัดข้อมือเข้างาน หรือมอบสายรัดข้อมือที่แตกต่างจากผู้ซื้อบัตรทั่วไป ซึ่งในแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่ก็จะใช่มาตรการแตกต่างกันไปตามข้อจำกัดต่างๆ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การนำบัตรไปขายต่อนั้นยากขึ้น (ทั้งที่ได้ไปฟรี ส่วนใครที่บอกว่ามีต้นทุนก็ต้องไปเช็คต้นทางว่ารับมากี่ทอด) แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังห้ามไม่ได้ แต่เราก็ไม่ท้อครับ จะดำเนินการให้ดีขึ้น ให้เอาไปขายต่อยากขึ้นต่อไป แต่ถ้าจะบอกว่าก็ไม่ต้องมีบัตรอ่อนสิ ก็ต้องตอบตรงนี้ว่า ถ้าทำได้พวกเราผู้จัดทุกคนก็ทำไปนานแล้วครับ ไม่มีใครอยากปวดหัวเรื่องนี้หรอกครับ และจริงๆแล้ว ก็มีหลายหน่วยงานก็จำเป็นต้องได้รับบัตรเหล่านี้เพื่อเข้ามาสังเกตการณ์ หรือเป็นการตอบแทนในความช่วยเหลือต่างๆที่มอบให้แก่เรา
3. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่สำคัญมากคือ เมื่อไม่มีผู้ซื้อ ก็ไม่มีผู้ขาย เมื่อมีผู้ตุนบัตรไว้มากแต่ไม่ผู้ซื้อ คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือผู้ตุนบัตร นี่คือวิธีที่ได้ผลทันทีแต่ต้องแลกด้วยความอดทน ถ้าเราซื้อบัตรไม่ทัน ก็อดทน ไว้ดูงานอื่น ปล่อยให้พ่อค้าเหล่านี้ขาดทุนไป ทุกวันนี้มีงานเกิดขึ้นใหม่มากมาย เลือกสนับสนุนได้ตามสะดวก หยุดสนับสนุนคนที่ไม่ควรได้รับการสนับสนุน
4. เพื่อไม่ให้เข้าใจผิด การขายบัตรต่อไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ ในกรณีที่เราซื้อบัตรไว้แล้วเกิดเหตุที่ทำให้ไปร่วมงานไม่ได้ แม้การที่จะบวกราคาบัตรเพิ่มขึ้นในแบบที่เหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องผิด เป็นสิทธิที่ทำได้ตามความพึงพอใจของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ต่อไปเราจะพยายามพัฒนาระบบให้ซื้อขายบัตรต่อกันได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการโก่งราคาเกินไป ไม่มีการโกงกัน
แต่สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยคือการกว้านซื้อบัตรเพื่อไปขายต่อในราคาสูง การนำบัตรฟรีบัตรห้ามซื้อขายไปขายต่อ ที่ถือเป็นการฉวยโอกาส และเอาเปรียบผู้ที่ต้องการซื้อบัตรไปชมจริงๆ
หวังว่าเหตุการณ์นี้จะปลุกให้เราทั้งคนในวงการ และผู้บริโภคได้คุยเรื่องนี้กันอย่างสร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนาวงการอีเว้นท์ของบ้านเราให้ดีขึ้นครับ หมายเหตุ โปรดแสดงความเห็นกันอย่างสุภาพและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อวสานตั๋วผี แม่ค้าเจ๊งยับ 8.5 แสน ขายรถจำนำทอง กว้านซื้อบัตรคอนเสิร์ต สุดท้ายขายได้ใบละ 200
- มือดีปาหัวหมูใส่หลุมศพมุสลิม แค้นกราดยิงบอนได ผู้นำไม่รับศพมือปืน ชี้ฆ่าคนขัดศาสนา
- สาวเขมร ท้าไทย สาบานยกตระกูล แช่งแรง ใครเริ่มยิงก่อน ขอให้พังพินาศตายโหง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: