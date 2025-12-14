ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ รอบชิง วันนี้ 15 ธ.ค. 68
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ เวียดนาม แข่ง 17.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง
วันนี้ 15 ธ.ค. 2568 แฟนลูกยางเตรียมเสียงเชียร์กันให้พร้อม เพราะในวันนี้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามเกมสำคัญ ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง โดย ทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ ทีมชาติเวียดนาม
ในรอบรองชนะเลิศ ทั้งสองทีมเอาชนะคู่แข่งมาได้แบบไม่ยากเย็นนัก เริ่มจาก ทีมชาติเวียดนาม เอาชนะ ทีมชาติฟิลิปปินส์ 3-0 เซต 25-17, 25-14 และ 25-17 ส่วน ทีมชาติไทย เอาชนะ ทีมชาติอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-15, 25-21 และ 25-15
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยเวียดนามวันนี้ได้ผ่านช่อง PPTV HD 36 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดวอลลเย์บอลหญิงไทย เวียดนาม ซีเกมส์ 2025 รอบชิง วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS เวียดนาม
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง PPTV HD 36 และ True Visions NOW
- เวลาแข่ง : 17.30 น.
