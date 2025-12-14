ข่าวการเมือง

บ้านใหญ่อำนาจเจริญเดือด สมหญิง คลิปปรี่หาเรื่องกลางสนามบิน สุขสมรวย ถามแพ้ทำไมยังไม่จบ

เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 18:58 น.
163

ศึกศักดิ์ศรี “บ้านใหญ่” อำนาจเจริญ สมหญิง งัดคลิปแฉถูกปรี่หาเรื่องกลางสนามบิน สุขสมรวย สวนกลับแค่ถามตรงๆ แพ้แล้วทำไมไม่จบ

กลายเป็นประเด็นร้อนระอุในแวดวงการเมืองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ 2 อดีต สส. หญิงคนดังจากสองขั้วพรรคการเมืองใหญ่ เปิดศึกวิวาทะผ่านโซเชียลมีเดีย สืบเนื่องจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากันที่สนามบินอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 นางสมหญิง บัวบุตร อดีต สส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีขณะอยู่ที่สนามบิน เผยให้เห็นภาพของ นางสุขสมรวย วันทนียกุล อดีต สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย กำลังเดินปรี่เข้ามาหาตน พร้อมระบุข้อความประกอบที่ดุเดือดว่า

“เคยเห็นแต่นางร้ายในละคร เพิ่งเคยเห็นนางร้ายในสภาฯ นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อเสียงโด่งดังจังหวัดอำนาจเจริญ อวดอิทธิพล บารมี ข่มขู่ประชาชน สุดยอดจริงๆ”

“สุขสมรวย” แจงหนังคนละม้วน ไม่ได้ขู่ แค่ถามประสาคนจริง

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ นางสุขสมรวย ไม่รอช้า ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนทันที ระบุว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 17.12 น. ณ สนามบินอุบลราชธานี ขณะยืนรอรับกระเป๋า

นางสุขสมรวยยืนยันว่า ตนเดินเข้าไปถามด้วยความ ข้องใจ และพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการสัมผัสตัว ไม่มีการทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ตามที่ถูกกล่าวหา โดยประโยคที่ถามนางสมหญิงคือ

“ทำไมถึงร้องเรียนไม่หยุด จะยุบสภาอยู่แล้ว ก็มาลงแข่งกันใหม่ แก่แล้ว จะสร้างศัตรูให้ลูกหลานทำไม แพ้เกือบ 20,000 คะแนน ยังร้องไม่หยุด” ซึ่งนางสมหญิงตอบกลับสั้นๆ เพียงว่า “เป็นสิทธิ์”

นางสุขสมรวยย้ำจุดยืนว่า ตนเป็นคนพูดจริงทำจริง การเดินเข้าไปถามไม่ใช่การหาเรื่อง แต่เป็นการถามถึงสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังทำอยู่ พร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าทำตัวเป็นเหยื่อเพื่อเรียกกระแส หากมั่นใจว่าทำถูกก็ต้องกล้าตอบคำถาม

ชนวนเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผลการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 ซึ่งนางสมหญิง (เพื่อไทย) พ่ายแพ้ให้กับนางสุขสมรวย (ภูมิใจไทย) ด้วยคะแนนห่างกันเกือบ 20,000 คะแนน

หลังการเลือกตั้ง นางสมหญิงได้ยื่นร้องเรียนนางสุขสมรวยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกือบ 20 เรื่อง ซึ่งกินเวลาไต่สวนนานกว่า 1 ปี ก่อนที่ กกต. จะมีมติ “ยุติเรื่องทั้งหมด” เนื่องจากไม่พบมูลความจริง แต่ความขัดแย้งยังไม่ยุติ เมื่อนางสมหญิงนำเรื่องเดิมที่ถูกตีตกไปฟ้องร้องต่อศาลอีกครั้ง กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำมาสู่การเผชิญหน้ากันในครั้งนี้

