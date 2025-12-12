กองทัพ กัมพูชา สูญเสียหนัก รถถัง-ยานเกราะ พัง 9 คัน กำลังพลเสียชีวิต 165 นาย
เพจดัง “อนุวัต จัดให้” เปิดข้อมูล 10.00 น. วันนี้ ทัพไทยโชว์ผลงานสกัดกั้นเข้ม สอยโดรนร่วง 68 ลำ ทำลายจรวด BM-21 และเสาสื่อสารราบคาบ
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงตึงเครียดและมีการปะทะกันอย่างหนักหน่วง ล่าสุด เพจข่าวชื่อดัง “อนุวัต จัดให้” ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อเวลา 10.00 น. โดยอ้างอิงการประเมินสถานการณ์จากกองทัพไทย ถึงยอดความสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาจากการปะทะที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า จากปฏิบัติการตอบโต้และสกัดกั้นของกองทัพไทย คาดการณ์ความเสียหายทางยุทธโธปกรณ์และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา ดังนี้
- ยานเกราะและรถถัง: ถูกทำลายจำนวน 9 คัน
- อากาศยานไร้คนขับ (โดรน): ถูกสอยร่วงจำนวน 68 ลำ
- ระบบต่อต้านโดรน (Anti-Drone): ถูกทำลาย 1 ระบบ
- เสาสื่อสาร: ถูกทำลายเสียหาย 3 จุด
- ระบบจรวดหลายลำกล้อง (BM-21): ถูกทำลาย 1 ระบบ
- กำลังพล: เสียชีวิตจากการสู้รบประมาณ 165 นาย
นอกจากตัวเลขความสูญเสียดังกล่าว ทางเพจยังได้เผยแพร่ภาพการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารไทย ในการตั้งรับและสกัดกั้นการโจมตีจากรถถังและจรวด BM-21 ของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
