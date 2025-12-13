ข่าว

อนุทิน โพสต์สวน ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่นไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัย

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 11:24 น.
117

นายกฯ อนุทิน โพสต์สวน โดนัลด์ ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่น ไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัยจากภัยคุกคาม

วันที่ 13 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลเพื่อตอบโต้คำกล่าวของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุหลังจากคุยหารือปมชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า “เหตุการณ์กัมพูชาวางทุ่นระเบิดทำร้ายทหารไทยเป็นเพียงอุบัติเหตุ”

นายกฯ อนุทิน โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ตอบกลับอย่างดุเดือดระบุว่า “It’s definitely not a roadside accident. Thailand will continue to perform military actions until we feel no more harm and threats to our land and people. I want to make it clear. Our actions this morning already spoke.

มันไม่ใช่อุบัติเหตุข้างถนนแน่นอน ประเทศไทยจะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไป จนกว่าเราจะมั่นใจว่าไม่มีอันตรายและภัยคุกคามต่อแผ่นดินและประชาชนของเราอีก ผมขอชี้แจงให้ชัดเจน”

อนุทิน สวน ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่นไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัย-1

อนุทินสวมชุดสีกากี เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ 9 ธ.ค. 2568
ภาพ Facebook @ThaigovSpokesman

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 11:24 น.
117
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

