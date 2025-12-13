อนุทิน โพสต์สวน ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่นไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลเพื่อตอบโต้คำกล่าวของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุหลังจากคุยหารือปมชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า “เหตุการณ์กัมพูชาวางทุ่นระเบิดทำร้ายทหารไทยเป็นเพียงอุบัติเหตุ”
นายกฯ อนุทิน โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ตอบกลับอย่างดุเดือดระบุว่า “It’s definitely not a roadside accident. Thailand will continue to perform military actions until we feel no more harm and threats to our land and people. I want to make it clear. Our actions this morning already spoke.
มันไม่ใช่อุบัติเหตุข้างถนนแน่นอน ประเทศไทยจะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไป จนกว่าเราจะมั่นใจว่าไม่มีอันตรายและภัยคุกคามต่อแผ่นดินและประชาชนของเราอีก ผมขอชี้แจงให้ชัดเจน”
