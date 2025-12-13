ข่าว

ด่วน! เปิดรายชื่อทหารไทยพลีชีพ 4 นาย เหตุปะทะหนัก “เนิน 677” ช่องอานม้า

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 16:17 น.
364
ทหารไทยพลีชีพ 4 นาย
แฟ้มภาพ

“เนิน 677” ช่องอานม้า ไทย-กัมพูชาปะทะเดือด กำลังพลถูกสะเก็ดระเบิด เสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 3 นาย

จากกรณเฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force แจ้งข่าวด่วน!! วันนี้ (13 ธ.ค.68) โดยมีรายงาน “เคสดำ” ทหารกล้าพลีชีพพร้อมกัน 4 นายที่บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า ทางเพจขอสดุดีทหารกล้า RIP ไว้ ณ ที่นี้

ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. อ้างอิงรายงานของไทยรัฐระบุ สถานการณ์ที่เนิน 677 ช่องอานม้า เกิดความตึงเครียดตั้งแต่ช่วงเช้าและได้มีการปะทะอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ “ทหารไทย” ถูกสะเก็ดระเบิดพลีชีพ 4 นาย และบาดเจ็บอีก 3 นาย

เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ ส่งผลให้มี ทหารไทยพลีชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเนิน 677 จำนวน 4 นาย และมีทหารได้รับบาดเจ็บอีก 3 นาย
รายชื่อทหารหาญผู้เสียชีวิต 4 นาย กำลังพลที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในครั้งนี้ ได้แก่

  1. จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง
  2. จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี
  3. พลทหาร มุสตากีม เจ๊ะมะ
  4. และพลทหารอีก 1 นาย (รออัปเดตรายชื่อ)

นอกจากนี้ ยังมีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะครั้งนี้ และถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน ได้แก่

  • พลทหาร โชคชัย เนียมแสง (บาดเจ็บสาหัสระดับแดง ที่แขนทั้ง 2 ข้าง)
  • จ่าสิบตรี นพนันท์ จันดาแดง (บาดเจ็บที่ขาและแขน)
  • พลทหาร คอลิต หมุดกะเหล็ม (บาดเจ็บที่หลัง)

ขณะที่ กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. ดังนี้.-

1. เข้ายึดที่หมายซำแต, เนิน 677 พื้นที่ช่องอานม้าได้เรียบร้อย แต่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร
2. พื้นที่คนา เข้ายึดได้แล้ว 3 ที่หมาย อยู่ระหว่างปฏิบัติการในส่วนที่เหลือ
3. พื้นที่ตาควาย ยังมีการรบปะทะอย่างหนัก ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป
4. สำหรับพื้นที่สำคัญอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน ยังคงมีการสู้รบประปราย

สถานการณ์อยู่ในระดับควบคุมได้และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีความพยายามในการใช้อาวุธปืนใหญ่ และจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ยิงเข้ามายังฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรา

ส่วนรายการยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจากการเข้ายึดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาพื้นที่ซำแต และ เนิน677 ดังนี้

  1. โทรศัพท์ 8 เครื่อง
  2. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา 1 เล่ม
  3. ลูกระเบิด m203 7 ลูก
  4. จรวด RPG พร้อมอุปกรณ์ 50 ชุด
  5. กระสุนปืน 11,765 นัด
  6. วิทยุสื่อสาร 15 เครื่อง

จากการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา พบข้อมูลแผนผังการวางทุ่นระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่องในวันที่ 12 ส.ค. 68 จำนวน 11 จุด 30 ลูก และ กับระเบิดแสวงเครื่องประกอบ TNT จำนวน 2 จุด 6 ลูก นอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมวางทุ่นระเบิดในวันที่ 21 ส.ค.68 จำนวน 6 จุด แต่ยังไม่ระบุจำนวนทุ่นระเบิดเอาไว้ สำหรับโทรศัพท์ทั้ง 8 เครื่องและสมุดบันทึก 1 เล่ม ได้นำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผล

สำหรับพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด ปัจจุบันหน่วยได้ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์ และจะรายงานให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม “กองทัพภาคที่ 2” ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะดำเนินการ ทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด.

ข่าวกองทัพภาค 2 13 ธันวาคม 2568
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

