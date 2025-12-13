ด่วน! เปิดรายชื่อทหารไทยพลีชีพ 4 นาย เหตุปะทะหนัก “เนิน 677” ช่องอานม้า
“เนิน 677” ช่องอานม้า ไทย-กัมพูชาปะทะเดือด กำลังพลถูกสะเก็ดระเบิด เสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 3 นาย
จากกรณเฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force แจ้งข่าวด่วน!! วันนี้ (13 ธ.ค.68) โดยมีรายงาน “เคสดำ” ทหารกล้าพลีชีพพร้อมกัน 4 นายที่บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า ทางเพจขอสดุดีทหารกล้า RIP ไว้ ณ ที่นี้
ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. อ้างอิงรายงานของไทยรัฐระบุ สถานการณ์ที่เนิน 677 ช่องอานม้า เกิดความตึงเครียดตั้งแต่ช่วงเช้าและได้มีการปะทะอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ “ทหารไทย” ถูกสะเก็ดระเบิดพลีชีพ 4 นาย และบาดเจ็บอีก 3 นาย
เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ ส่งผลให้มี ทหารไทยพลีชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเนิน 677 จำนวน 4 นาย และมีทหารได้รับบาดเจ็บอีก 3 นาย
รายชื่อทหารหาญผู้เสียชีวิต 4 นาย กำลังพลที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในครั้งนี้ ได้แก่
- จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง
- จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี
- พลทหาร มุสตากีม เจ๊ะมะ
- และพลทหารอีก 1 นาย (รออัปเดตรายชื่อ)
นอกจากนี้ ยังมีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะครั้งนี้ และถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน ได้แก่
- พลทหาร โชคชัย เนียมแสง (บาดเจ็บสาหัสระดับแดง ที่แขนทั้ง 2 ข้าง)
- จ่าสิบตรี นพนันท์ จันดาแดง (บาดเจ็บที่ขาและแขน)
- พลทหาร คอลิต หมุดกะเหล็ม (บาดเจ็บที่หลัง)
ขณะที่ กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. ดังนี้.-
1. เข้ายึดที่หมายซำแต, เนิน 677 พื้นที่ช่องอานม้าได้เรียบร้อย แต่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร
2. พื้นที่คนา เข้ายึดได้แล้ว 3 ที่หมาย อยู่ระหว่างปฏิบัติการในส่วนที่เหลือ
3. พื้นที่ตาควาย ยังมีการรบปะทะอย่างหนัก ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป
4. สำหรับพื้นที่สำคัญอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน ยังคงมีการสู้รบประปราย
สถานการณ์อยู่ในระดับควบคุมได้และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีความพยายามในการใช้อาวุธปืนใหญ่ และจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ยิงเข้ามายังฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรา
ส่วนรายการยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจากการเข้ายึดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาพื้นที่ซำแต และ เนิน677 ดังนี้
- โทรศัพท์ 8 เครื่อง
- สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา 1 เล่ม
- ลูกระเบิด m203 7 ลูก
- จรวด RPG พร้อมอุปกรณ์ 50 ชุด
- กระสุนปืน 11,765 นัด
- วิทยุสื่อสาร 15 เครื่อง
จากการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา พบข้อมูลแผนผังการวางทุ่นระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่องในวันที่ 12 ส.ค. 68 จำนวน 11 จุด 30 ลูก และ กับระเบิดแสวงเครื่องประกอบ TNT จำนวน 2 จุด 6 ลูก นอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมวางทุ่นระเบิดในวันที่ 21 ส.ค.68 จำนวน 6 จุด แต่ยังไม่ระบุจำนวนทุ่นระเบิดเอาไว้ สำหรับโทรศัพท์ทั้ง 8 เครื่องและสมุดบันทึก 1 เล่ม ได้นำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผล
สำหรับพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด ปัจจุบันหน่วยได้ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์ และจะรายงานให้ทราบต่อไป
อย่างไรก็ตาม “กองทัพภาคที่ 2” ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะดำเนินการ ทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด.
