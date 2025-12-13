ดูดวง

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 10 ธ.ค. 2568 17:07 น.
98
ดูดวงวันนี้ 14/12/68

หมอดูฟันธง 4 ราศี (พฤษภ, กรกฎ, พิจิก, มีน) ดวงเศรษฐีจับ เตรียม “รวยเงียบ” ทรัพย์สินเพิ่มพูน จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง

น้ำนิ่งไหลลึก ดูจะอธิบายดวงชะตาของกลุ่มราศีนี้ได้ดีที่สุดในช่วงนี้ เพราะแม้ภายนอกจะดูเรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความมั่งคั่งที่กำลังก่อตัวขึ้น อิทธิพลของดาวศุภเคราะห์ที่โคจรเข้าสู่เรือนการเงินในมุมที่ “ลึกลับแต่ทรงพลัง” ส่งผลให้มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตแบบเงียบๆ ไม่ต้องป่าวประกาศบอกใคร แต่เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

1. ราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภเป็นคนเก็บเงินเก่งเป็นทุนเดิม แต่ช่วงนี้ “ดวงการเงิน” โดดเด่นเป็นพิเศษ คุณมีเกณฑ์จะได้กำไรจากการลงทุนระยะยาว หรือทรัพย์สินที่เคยซื้อทิ้งไว้จะสร้างมูลค่ามหาศาล ไม่ว่าคุณจะหยิบจับโปรเจกต์ไหน หรือเริ่มทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ มันจะงอกเงยกลายเป็นกำไรก้อนงามแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึง เป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยที่คนรอบข้างอาจดูไม่ออก แต่คุณรู้ดีว่าสถานะทางการเงินของคุณกำลังพุ่งทยานสุดขีด

2. ราศีกรกฎ

ดวง “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” ของจริงต้องยกให้ชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากช่องทางลับๆ หรือรายได้เสริมที่ไม่เปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์ การเป็นนายหน้า หรือการลงทุนเบื้องหลัง ที่สร้างเม็ดเงินให้คุณอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำเงียบๆ ยิ่งรวยเร็ว ใครที่มองข้ามคุณไปอาจจะต้องเสียดาย เพราะจริงๆ แล้วคุณกำลังนั่งนับเงินก้อนโตอยู่อย่างสบายใจ

3. ราศีพิจิกดดู

ชาวราศีพิจิกมีเซนส์เรื่องการเงินที่แม่นยำราวจับวาง ช่วงนี้สัญชาตญาณของคุณจะนำพาไปสู่ความร่ำรวย การตัดสินใจเรื่องเงินทองจะเฉียบขาดและถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะเสี่ยงโชค หรือลงทุนธุรกิจ ก็มีโอกาส “แจ็กพอตแตก” ได้ง่ายๆ เงินทองจะไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสาย เปรียบเสมือนตุ่มใส่น้ำที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม รับทรัพย์กันจนกระเป๋าตุงแบบเงียบๆ คนเดียว

4. ราศีมีน

ชาวราศีมีนเป็นคนมีบุญเก่าหนุนนำ ช่วงนี้ดวงชะตาเปิดทางให้ “รับทรัพย์แบบงงๆ” โอกาสทางการเงินจะวิ่งเข้าหาคุณเองโดยไม่ต้องดิ้นรนมากนัก อาจมีคนนำช่องทางทำเงินมาให้ หรือได้รับมรดกตกทอด ของมีค่าที่มีมูลค่าสูง การเงินคล่องตัวแบบสุดๆ จับอะไรก็ดูง่ายดายไปหมด เป็นความรวยที่มาพร้อมกับความสบายใจ ไร้อุปสรรคขัดขวาง

คำแนะนำส่งท้าย

ความรวยเงียบ ๆ คือความรวยที่ยั่งยืนที่สุด สำหรับ 4 ราศีนี้ เมื่อได้เงินก้อนโตมาแล้ว “อย่าเพิ่งเอิกเกริก” หรืออวดใคร ให้เก็บเงียบไว้ก่อนเพื่อป้องกันคนมารบกวน และแนะนำให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเกี่ยวกับ “การสร้างถาวรวัตถุ” เช่น สร้างโบสถ์ วิหาร หรือห้องน้ำวัด เพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นคงของฐานดวงการเงินให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปอีก

