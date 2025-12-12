สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด เวลา 15:42 น.) ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โกยเหรียญรวมทะลุ 90 เหรียญ ยึดจ่าฝูงเหนียวแน่น สิงคโปร์เบียดฟิลิปปินส์รั้งที่ 4 ด้าน กัมพูชา ไร้ชื่อในตารางเหตุถอนตัว
ทัพนักกีฬา “ทีมชาติไทย” ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในศึก ซีเกมส์ 2025 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสามารถยึดบัลลังก์จ่าฝูงไว้อย่างเหนียวแน่น ด้วยผลงาน 46 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน และ 15 เหรียญทองแดง รวมยอดเหรียญรางวัลพุ่งทะยานแตะหลัก 90 เหรียญ
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่ห่างชั้นกับคู่แข่งอย่างชัดเจน โดย เวียดนาม ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 มีเพียง 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง (รวม 56 เหรียญ) ซึ่งเมื่อเทียบยอดรวมแล้ว ไทยทิ้งห่างถึง 34 เหรียญ ขณะที่ อินโดนีเซีย ในอันดับ 3 มี 13 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง (รวม 51 เหรียญ) ตามหลังไทยอยู่ถึง 39 เหรียญ ส่วน สิงคโปร์ อันดับ 4 แม้จะกวาดมาได้ 10 เหรียญทอง แต่ยอดรวมอยู่ที่ 35 เหรียญ ถูกเจ้าภาพทิ้งระยะห่างไปถึง 55 เหรียญเต็มๆ แสดงให้เห็นศักยภาพของทัพไทยที่ทำผลงานได้เหนือชั้นในแทบทุกชนิดกีฬา
ทางด้านการขับเคี่ยวในโซนกลางตาราง ฟิลิปปินส์ ยังคงรักษาอันดับ 5 ไว้ได้ด้วยผลงาน 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง (รวม 38 เหรียญ) แต่ต้องระวังหลังเมื่อ มาเลเซีย เริ่มเร่งเครื่องขยับขึ้นมาหายใจรดต้นคอในอันดับ 6 ด้วยจำนวน 5 เหรียญทอง และมียอดเหรียญรวมสูงถึง 43 เหรียญ
ส่วนกลุ่มท้ายตาราง เมียนมา (2 ทอง), สปป.ลาว (1 ทอง), บรูไน (1 เงิน 3 ทองแดง) และ ติมอร์-เลสเต (2 ทองแดง) ยังคงเกาะกลุ่มกันตามลำดับ ซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดนี้ ส่งสัญญาณชัดเจนว่าทัพนักกีฬาไทยกำลังก้าวเข้าใกล้ตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทอง” ซีเกมส์ครั้งนี้แบบเต็มตัว หากยังรักษามาตรฐานการกวาดเหรียญได้เช่นนี้ในช่วงโค้งสุดท้าย
วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ภาพรวมซีเกมส์ 2025
ไทยลอยลำเหนือชั้น ช่องว่างของเหรียญรวมที่ห่างจากที่ 2 เกือบเท่าตัว (90 ต่อ 56) และจำนวนเหรียญทองที่มากกว่าเกือบ 3 เท่าตัว ชี้ชัดว่าปีนี้ไม่มีใครหยุดเจ้าภาพได้
แม้มาเลเซียจะมีเหรียญทองน้อยกว่าฟิลิปปินส์ (5 vs 6) แต่ยอดเหรียญรวมพุ่งไปถึง 43 เหรียญ (มากกว่าฟิลิปปินส์ที่มี 38) แสดงให้เห็นว่าทัพเสือเหลืองเข้าชิงฯ ได้บ่อยครั้ง แต่อาจจะจบสกอร์ด้วยเหรียญเงินและทองแดงเป็นส่วนใหญ่
จากเดิมที่มีเหรียญน้อย วันนี้บรูไนเก็บเพิ่มมาเป็น 1 เงิน 3 ทองแดง รวม 4 เหรียญ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการขยับหนีอันดับสุดท้าย
