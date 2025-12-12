ข่าวกีฬาซีเกมส์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 16:00 น.
4,098
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด เวลา 15:42 น.) ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โกยเหรียญรวมทะลุ 90 เหรียญ ยึดจ่าฝูงเหนียวแน่น สิงคโปร์เบียดฟิลิปปินส์รั้งที่ 4 ด้าน กัมพูชา ไร้ชื่อในตารางเหตุถอนตัว

ทัพนักกีฬา “ทีมชาติไทย” ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในศึก ซีเกมส์ 2025 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสามารถยึดบัลลังก์จ่าฝูงไว้อย่างเหนียวแน่น ด้วยผลงาน 46 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน และ 15 เหรียญทองแดง รวมยอดเหรียญรางวัลพุ่งทะยานแตะหลัก 90 เหรียญ

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่ห่างชั้นกับคู่แข่งอย่างชัดเจน โดย เวียดนาม ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 มีเพียง 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง (รวม 56 เหรียญ) ซึ่งเมื่อเทียบยอดรวมแล้ว ไทยทิ้งห่างถึง 34 เหรียญ ขณะที่ อินโดนีเซีย ในอันดับ 3 มี 13 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง (รวม 51 เหรียญ) ตามหลังไทยอยู่ถึง 39 เหรียญ ส่วน สิงคโปร์ อันดับ 4 แม้จะกวาดมาได้ 10 เหรียญทอง แต่ยอดรวมอยู่ที่ 35 เหรียญ ถูกเจ้าภาพทิ้งระยะห่างไปถึง 55 เหรียญเต็มๆ แสดงให้เห็นศักยภาพของทัพไทยที่ทำผลงานได้เหนือชั้นในแทบทุกชนิดกีฬา

ทางด้านการขับเคี่ยวในโซนกลางตาราง ฟิลิปปินส์ ยังคงรักษาอันดับ 5 ไว้ได้ด้วยผลงาน 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง (รวม 38 เหรียญ) แต่ต้องระวังหลังเมื่อ มาเลเซีย เริ่มเร่งเครื่องขยับขึ้นมาหายใจรดต้นคอในอันดับ 6 ด้วยจำนวน 5 เหรียญทอง และมียอดเหรียญรวมสูงถึง 43 เหรียญ

ส่วนกลุ่มท้ายตาราง เมียนมา (2 ทอง), สปป.ลาว (1 ทอง), บรูไน (1 เงิน 3 ทองแดง) และ ติมอร์-เลสเต (2 ทองแดง) ยังคงเกาะกลุ่มกันตามลำดับ ซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดนี้ ส่งสัญญาณชัดเจนว่าทัพนักกีฬาไทยกำลังก้าวเข้าใกล้ตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทอง” ซีเกมส์ครั้งนี้แบบเต็มตัว หากยังรักษามาตรฐานการกวาดเหรียญได้เช่นนี้ในช่วงโค้งสุดท้าย

นักกีฬาทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในซีเกมส์ 2025
FB/SEA GAMES Thailand 2025

วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ภาพรวมซีเกมส์ 2025

ไทยลอยลำเหนือชั้น ช่องว่างของเหรียญรวมที่ห่างจากที่ 2 เกือบเท่าตัว (90 ต่อ 56) และจำนวนเหรียญทองที่มากกว่าเกือบ 3 เท่าตัว ชี้ชัดว่าปีนี้ไม่มีใครหยุดเจ้าภาพได้

แม้มาเลเซียจะมีเหรียญทองน้อยกว่าฟิลิปปินส์ (5 vs 6) แต่ยอดเหรียญรวมพุ่งไปถึง 43 เหรียญ (มากกว่าฟิลิปปินส์ที่มี 38) แสดงให้เห็นว่าทัพเสือเหลืองเข้าชิงฯ ได้บ่อยครั้ง แต่อาจจะจบสกอร์ด้วยเหรียญเงินและทองแดงเป็นส่วนใหญ่

จากเดิมที่มีเหรียญน้อย วันนี้บรูไนเก็บเพิ่มมาเป็น 1 เงิน 3 ทองแดง รวม 4 เหรียญ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการขยับหนีอันดับสุดท้าย

การแข่งขันซีเกมส์ปีนี้ไทยมีโอกาสเป็นเจ้าเหรียญทอง
SEA GAMES Thailand 2025

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

28 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

22 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

47 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

59 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 16:00 น.
4,098
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button