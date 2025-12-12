ข่าวดาราบันเทิง

แบมแบม GOT7 ให้กำลังใจ วี วิโอเลต หลังโพสต์คลิปโชว์เสียงสด สยบดราม่าซีเกมส์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 10:53 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 10:53 น.
63
แบมแบม GOT7 ให้กำลังใจ วี วิโอเลต หลังโพสต์คลิปโชว์เสียงสด สยบดราม่าร้องเพี้ยนเปิดซีเกมส์ 2025

แบมแบม GOT7 ให้กำลังใจ วี วิโอเลต หลังโพสต์คลิปโชว์เสียงสด พิสูจน์ความสามารถ สยบดราม่าร้องเพี้ยนงานเปิดซีเกมส์ 2025

ต้องบอกเลยว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างโชว์เปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายในโลกออนไลน์ ถึงกรณีดราม่า วี วิโอเลต ร้องเพลงเพี้ยน สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับจิตใจของนักร้องสาวเป็นอย่างมาก เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นที่ตัวศิลปิน แต่ดันเป็นการประสานงานที่บกพร่องและไม่ตรงตามที่บรีฟตั้งแต่แรกของฝั่งผู้จัดงาน

ผู้จัดพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ยอมรับผิด! ร่อนแถลงขอโทษ รับผิดพลาด กระทบภาพลักษณ์ 3 ศิลปิน

ดราม่าที่เกิดขึ้น วี วิโอเลต ยอมรับว่าเสียใจมาก เพราะหลายคอมเมนต์ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนทำลายศักดิ์ศรี และอาชีพในฝันไปโดยปริยาย ก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจออกมาดีแคร์ตัวเองด้วยการโพสต์คลิปร้องเสียงสดลงในแอคเคาท์ X พร้อมระบุแคปชั่นว่า “มันพอจะพิสูจน์ตัวได้มั้ยอ่ะ สด ๆ Can these prove anything? Live and raw”

แบมแบม GOT7 ให้กำลังใจ วี วิโอเลต หลังโพสต์คลิปโชว์เสียงสด สยบดราม่าซีเกมส์-1

หลังจากที่ วี วิโอเลต โพสต์คลิปรวมการร้องเพลงสด ๆ ลงในช่องทางออนไลน์ได้ไม่นานก็มีแฟนคลับ และชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชม พร้อมส่งกำลังใจให้นักร้องสาวร่างเล็กคนนี้กันอย่างมากมาย

รวมไปถึง แบมแบม กันต์พิมุกต์ หรือ แบมแบม GOT7 ศิลปิน K-Pop ระดับโลกเชื้อสายไทยแท้ ๆ ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศขึ้นโชว์พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ด้วย ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ วี วิโอเลต ด้วยว่า “พี่วีไม่ต้องพิสูจน์เลยครับ คนทั้งโลกรับรู้ถึงความสามารถของพี่มาตั้งนานแล้วครับ”

แบมแบม GOT7 ให้กำลังใจ วี วิโอเลต หลังโพสต์คลิปโชว์เสียงสด สยบดราม่าซีเกมส์-2

แบมแบม GOT7 ให้กำลังใจ วี วิโอเลต หลังโพสต์คลิปโชว์เสียงสด สยบดราม่าซีเกมส์-3

อ้างอิงจาก : X @violettewautier

