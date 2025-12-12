รมต.สภาเขมร มั่นใจ “อนุทิน” ไม่กลับขึ้นอำนาจ เพราะคนไทยรู้เขมรไม่ได้ยิงก่อน
ขออีกรอบ? รัฐมนตรีประจำสภาเขมร มั่นใจ อนุทิน ไม่กลับขึ้นอำนาจ หลังยุบสภา เพราะคนไทยรู้เขมรไม่ได้ยิงก่อน และไม่สนับสนุนให้เกิดสงคราม
เขียว รามี รัฐมนตรีประจำสำนักสภา และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นหลังจากที่นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยุบสภาว่า “ผมเป็นคนที่ชอบคิดและวิเคราะห์ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น อนุทินบอกว่าจะ “คืนอำนาจให้ประชาชน” ผ่านการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่จากการวิเคราะห์ของผม อนุทินไม่น่าจะกลับสู่อำนาจได้อีก เพราะความหวังเดิมของอนุทินที่จะกู้คืนความนิยมของตัวเองด้วยการคิดคำนวณร่วมกับกองทัพเพื่อรุกรานกัมพูชานั้น ไม่สามารถกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้เลย
ประการที่ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการ นักเรียน–นักศึกษา และปัญญาชนไทย ต่างเบื่อหน่ายกับการแย่งชิงอำนาจกันในการเมืองไทย
ประการที่ 2 พวกเขาไม่สนับสนุนให้เกิดความเป็นศัตรูกับกัมพูชา เพราะทำให้การดำรงชีวิตได้รับผลกระทบ สูญเสียรายได้ และทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ส่วนปัญญาชนไทยก็รู้สึกอับอาย เสียหน้าในเวทีนานาชาติ
ชาวไทยส่วนใหญ่รู้ดีว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นฝ่ายก่อสงครามกับไทย เพราะในช่วงที่เกิดน้ำท่วม ทั้งรัฐบาลและทหารไทยต้องยุ่งกับการช่วยเหลือประชาชน ตอนนั้นก็ไม่เห็นว่าทหารกัมพูชาจะยิงปืนใหญ่เข้ามาก่อสงครามกับไทยเลย
โดยสรุป ประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดสงครามกับกัมพูชา ยกเว้นพวกกลุ่มหัวรุนแรง พวกอำมาตย์ไทย และทหารไทยบางส่วนเท่านั้น
ขอชี้ให้ชัดว่า กลุ่มที่ต้องการก่อสงครามกับกัมพูชายังไม่ได้ตระหนักถึงจุดแข็งที่สุดของกัมพูชาที่พวกเขามองข้ามไป นั่นคือ “พลังของประชาชน” นอกจากความแข็งแกร่งด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้นำรัฐบาลแล้ว ปัจจัยด้านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความโกรธที่เกิดจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยกลุ่มหัวรุนแรงไทย ทำให้เยาวชน คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุทั้งหญิงชาย รวมพลังกันอย่างเหนียวแน่น บริจาคเงิน สิ่งของ และเตรียมพร้อมทันทีหากมีการเรียกระดมเพื่อเข้ารับราชการทหาร เพื่อปกป้องแผ่นดินจากการรุกรานและการดูหมิ่นจากศัตรูในประวัติศาสตร์”
