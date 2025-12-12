ข่าวการเมือง

รัฐบาลอนุทิน ยังมีอำนาจเต็ม เพราะชิงยุบสภา

‘บวรศักดิ์’ แจงชัด อำนาจรัฐบาลหลังยุบสภาฯ ยันมีอำนาจเต็ม แต่ต้องระวัง 2 ข้อห้าม เตรียมถก กกต. เดินหน้า ‘คนละครึ่งพลัส-ครม.สัญจรหาดใหญ่’

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงสถานะและอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินครบถ้วน ไม่ใช่เพียงแค่รักษาการ ตามนิยามทางวิชาการ

บวรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่มีการเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ แต่จะมีการประชุมตามปกติในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม นี้ เนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ส่วนคำว่ารัฐบาลรักษาการ”ป็นเพียงศัพท์ทางวิชาการ แต่ในทางรัฐธรรมนูญไทยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมยังคง “ปฏิบัติหน้าที่” ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่หลังการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินเหมือนเดิมทุกประการ ทั้งในด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทว่า แม้จะมีอำนาจเต็ม แต่รัฐธรรมนูญได้กำหนดข้อห้ามสำคัญไว้ 2 ประการที่ ครม. ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • ห้ามอนุมัติโครงการใหม่ ที่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
  • ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐ ทั้งบุคลากรและยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

หากมีความจำเป็นต้อง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ หรือ การใช้งบประมาณงบกลาง (รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) จะต้องดำเนินการขออนุมัติจาก กกต. ก่อนทุกครั้ง

สำหรับโครงการที่รัฐบาลได้วางแผนไว้ก่อนการยุบสภา เช่น “โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นายบวรศักดิ์ระบุว่า จะต้องหารือกับ กกต. ว่าสามารถอนุมัติให้ดำเนินการได้หรือไม่

รวมถึงกรณีการจัด ประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 ธันวาคม นี้ นายบวรศักดิ์ยืนยันว่า นี่ไม่ใช่การลงพื้นที่หาเสียง แต่เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นไว้ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป้าหมายในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและส่งสัญญาณให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียกลับมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งต้องรอการหารือกับ กกต. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการต่อไป

ประวัติ อนุทิน อดีตนายกฯ คนที่ 32
ภาพจาก : thaigov

