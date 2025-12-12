ข่าวการเมือง
“อนุทิน” ยืนยันยุบสภา ไม่กระทบปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
อนุทิน ยืนยันว่าการยุบสภา ไม่กระทบชายแดนไทย-กัมพูชา รอแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างหารือเรื่องเวลาอยู่
จากกรณีที่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงค่ำของวันที่ 11 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา และทำให้เกิดคำถามว่าจะกระทบกับสถานการณ์ชายแดนไทย
ล่าสุด นาย อนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า การยุบสภาจะไม่ส่งผลกระทบกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
นอกจากนี้นายอนุทินยังบอกด้วยว่า การประกาศยุบสภาว่า ยังไม่มีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างหารือเรื่องเวลาอยู่
อย่างไรก็ตามนายอนุทิน ไม่ตอบหลังมีกระแสข่าวลือว่าได้แจ้งพรรคร่วมไว้ก่อนแล้ว เรื่องยุบสภาฯ
