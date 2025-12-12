แจกฟรี เกม Hogwarts Legacy บน Epic Games Store รีบด่วนก่อนหมดเขต

เกมส์เทคโนโลยี

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:20 น.
บิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี Epic Games Store แจกฟรี Hogwarts Legacy เกมฟอร์มยักษ์ระดับ AAA รับถาวร วันนี้ – 18 ธ.ค.

Epic Games Store ทำวงการเกมอีกครั้งด้วยการเปิดให้ดาวน์โหลด “Hogwarts Legacy” เกม Action RPG ฟอร์มยักษ์แห่งปีฟรีแบบถาวร ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับเกมเมอร์ส่งท้ายปี 2025

  • แพลตฟอร์ม: Epic Games Store

  • ระยะเวลา: วันนี้ – 18 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

  • เงื่อนไข เพียงแค่กดรับ (Claim) ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวเกมจะถูกบันทึกลงในบัญชีของคุณถาวร สามารถดาวน์โหลดมาเล่นตอนไหนก็ได้แม้จะหมดเขตการแจกไปแล้ว

Hogwarts Legacy มากกว่าแค่เกม แต่คือโลกเวทมนตร์ที่ดีที่สุดตอนนี้

Hogwarts Legacy พัฒนาโดย Avalanche Software จัดจำหน่ายโดย Warner Bros. Games เป็นเกมแนว Open World Action RPG ที่ไม่ได้เล่าเรื่องราวของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ แต่จะพาผู้เล่นย้อนเวลากลับไปสู่โลกเวทมนตร์ในช่วงปี 1800

ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักเรียนหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ (Hogwarts) ชั้นปีที่ 5 ซึ่งถือกุญแจสำคัญของ “เวทมนตร์โบราณ” ที่อาจสั่นคลอนโลกเวทมนตร์ได้

ระบบการเล่นน่าสนใจ ผุ้เล่นจะสวมชีวิตนักเรียนฮอกวอตส์ เข้าเรียนวิชาต่างๆ เช่น วิชาปรุงยา, วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด, และวิชาสมุนไพรศาสตร์

สามารถดินสำรวจปราสาทฮอกวอตส์ได้อย่างอิสระ ทุกซอกทุกมุมถูกออกแบบมาอย่างละเอียด รวมถึงสถานที่รอบนอกอย่างหมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade) และป่าต้องห้าม ระบบต่อสู้ ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาโจมตี ป้องกัน และทำคอมโบกับศัตรูที่หลากหลาย

คุ้มค่าแค่ไหนกับการเสียเวลาโหลด?

แม้จะเป็นเกมแจกฟรี แต่ด้วยขนาดไฟล์ที่ใหญ่และสเปกเครื่องที่ต้องการทรัพยากรสูง การตัดสินใจโหลดอาจต้องพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยประกอบกัน

จุดเด่น

  • สวรรค์ของ Potterhead หากคุณเป็นแฟนนิยายหรือภาพยนตร์ นี่คือเกมที่สานฝันได้สมบูรณ์แบบที่สุด การได้เดินชมสถาปัตยกรรมในโรงเรียน ฟังเพลงประกอบ และซึมซับบรรยากาศ ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว

  • กราฟิกมีความสวยงามตระการตา แสงเงาและรายละเอียดของฉากทำออกมาได้ประณีต

  • ผู้ที่ไม่ใช่แฟน Harry Potter สามารถสนุกไปกับระบบ Action RPG มาตรฐานได้ไม่ยาก

จุดสังเกตความซ้ำซากในช่วงท้าย รูปแบบการเล่น ในช่วงครึ่งหลังของเกมอาจเริ่มรู้สึกจำเจ ภารกิจย่อยมีความคล้ายคลึงกัน และการสำรวจอาจลดความตื่นเต้นลงเมื่อเล่นไปนานๆ

ข้อแนะนำก่อนดาวน์โหลด

เนื่องจากเป็นเกมระดับ AAA ที่มีรายละเอียดกราฟิกสูง ผู้เล่นควรตรวจสอบสเปกคอมพิวเตอร์ก่อนดาวน์โหลด โดยตัวเกมต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประมาณ 85 GB และแนะนำให้ใช้ SSD เพื่อประสบการณ์การเล่นที่ลื่นไหลที่สุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับโลกเวทมนตร์หรือไม่ การได้รับเกมคุณภาพระดับนี้มาครอบครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด รีบเข้าไปกดรับสิทธิ์ก่อนเวลา 5 ทุ่มของวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่หน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Epic Games Store

