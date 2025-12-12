แจกฟรี เกม Hogwarts Legacy บน Epic Games Store รีบด่วนก่อนหมดเขต

บิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี Epic Games Store แจกฟรี Hogwarts Legacy เกมฟอร์มยักษ์ระดับ AAA รับถาวร วันนี้ – 18 ธ.ค.
Epic Games Store ทำวงการเกมอีกครั้งด้วยการเปิดให้ดาวน์โหลด “Hogwarts Legacy” เกม Action RPG ฟอร์มยักษ์แห่งปีฟรีแบบถาวร ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับเกมเมอร์ส่งท้ายปี 2025
แพลตฟอร์ม: Epic Games Store
ระยะเวลา: วันนี้ – 18 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เงื่อนไข เพียงแค่กดรับ (Claim) ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวเกมจะถูกบันทึกลงในบัญชีของคุณถาวร สามารถดาวน์โหลดมาเล่นตอนไหนก็ได้แม้จะหมดเขตการแจกไปแล้ว
Hogwarts Legacy มากกว่าแค่เกม แต่คือโลกเวทมนตร์ที่ดีที่สุดตอนนี้
Hogwarts Legacy พัฒนาโดย Avalanche Software จัดจำหน่ายโดย Warner Bros. Games เป็นเกมแนว Open World Action RPG ที่ไม่ได้เล่าเรื่องราวของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ แต่จะพาผู้เล่นย้อนเวลากลับไปสู่โลกเวทมนตร์ในช่วงปี 1800
ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักเรียนหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ (Hogwarts) ชั้นปีที่ 5 ซึ่งถือกุญแจสำคัญของ “เวทมนตร์โบราณ” ที่อาจสั่นคลอนโลกเวทมนตร์ได้
ระบบการเล่นน่าสนใจ ผุ้เล่นจะสวมชีวิตนักเรียนฮอกวอตส์ เข้าเรียนวิชาต่างๆ เช่น วิชาปรุงยา, วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด, และวิชาสมุนไพรศาสตร์
สามารถดินสำรวจปราสาทฮอกวอตส์ได้อย่างอิสระ ทุกซอกทุกมุมถูกออกแบบมาอย่างละเอียด รวมถึงสถานที่รอบนอกอย่างหมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade) และป่าต้องห้าม ระบบต่อสู้ ใช้ไม้กายสิทธิ์ร่ายคาถาโจมตี ป้องกัน และทำคอมโบกับศัตรูที่หลากหลาย
คุ้มค่าแค่ไหนกับการเสียเวลาโหลด?
แม้จะเป็นเกมแจกฟรี แต่ด้วยขนาดไฟล์ที่ใหญ่และสเปกเครื่องที่ต้องการทรัพยากรสูง การตัดสินใจโหลดอาจต้องพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยประกอบกัน
จุดเด่น
สวรรค์ของ Potterhead หากคุณเป็นแฟนนิยายหรือภาพยนตร์ นี่คือเกมที่สานฝันได้สมบูรณ์แบบที่สุด การได้เดินชมสถาปัตยกรรมในโรงเรียน ฟังเพลงประกอบ และซึมซับบรรยากาศ ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว
กราฟิกมีความสวยงามตระการตา แสงเงาและรายละเอียดของฉากทำออกมาได้ประณีต
ผู้ที่ไม่ใช่แฟน Harry Potter สามารถสนุกไปกับระบบ Action RPG มาตรฐานได้ไม่ยาก
จุดสังเกตความซ้ำซากในช่วงท้าย รูปแบบการเล่น ในช่วงครึ่งหลังของเกมอาจเริ่มรู้สึกจำเจ ภารกิจย่อยมีความคล้ายคลึงกัน และการสำรวจอาจลดความตื่นเต้นลงเมื่อเล่นไปนานๆ
ข้อแนะนำก่อนดาวน์โหลด
เนื่องจากเป็นเกมระดับ AAA ที่มีรายละเอียดกราฟิกสูง ผู้เล่นควรตรวจสอบสเปกคอมพิวเตอร์ก่อนดาวน์โหลด โดยตัวเกมต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประมาณ 85 GB และแนะนำให้ใช้ SSD เพื่อประสบการณ์การเล่นที่ลื่นไหลที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับโลกเวทมนตร์หรือไม่ การได้รับเกมคุณภาพระดับนี้มาครอบครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด รีบเข้าไปกดรับสิทธิ์ก่อนเวลา 5 ทุ่มของวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่หน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Epic Games Store
