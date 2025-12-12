เขมร โพสต์อาลัย ทหารหญิงท้อง 4 เดือน เสียชีวิตแนวหน้า ขณะสู้รบกับไทย
ทางการเขมร โพสต์อาลัย มุต ซาเวิน ทหารหญิงกองพันรถถังท้อง 4 เดือน เสียชีวิตแนวหน้า ขณะสู้รบกับไทย ที่บึงตะกวน
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม สำนักข่าว พนมเปญโพสต์ รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยการเสียชีวิตของ มุต ซาเวิน ทหารหญิงกองพันรถถังที่ 67 วัย 43 ปี เสียชีวิต โดยอ้างว่าถูกไทยโจมตี ขณะที่เธอกำลังตั้งท้อง 4 เดือน
โดยทางการกัมพูชา ได้ยกย่องความกล้าหาญของเธอ ขณะที่เธอกำลังป้องกันแนวหน้าที่บึงตะกวน พร้อมกล่าวอีกด้วยว่า แม้ว่าเธอจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความรักต่อแผ่นดินจะถูกจดจำไว้ในใจตลอดไป
ทางกัมพูชายังระบุอีกด้วยว่า นาง มุต ซาเวิน และสามี มีลูกสาวอีกหนึ่งคน เป็นนักศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ทั้งนี้ไม่มีรายงานชัดเจนว่า เพราะเหตุใดหญิงท้อง 4 เดือนถึงอยู่แนวหน้าในสนามรบของกัมพูชา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทัพภาค 1 ประณามเขมร ใช้เด็ก-ผู้หญิง-พระสงฆ์ เป็นโล่ ลั่นป่วนอีกจับทันที
- ญี่ปุ่นไม่ปลื้ม ทหารเขมร ใช้ชุดปฐมพยาบาลติดธงชาติ ขณะยิงถล่มไทยในสมรภูมิ
- กองทัพ เชื่อมีคนนอกสนับสนุน ใช้โดรนพลีชีพ คล้ายสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: