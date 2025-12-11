ข่าวกีฬาซีเกมส์

อัปเดตล่าสุด สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 22:35 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 22:36 น.
190
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ล่าสุด 11 ธ.ค. ทัพนักกีฬาไทยฟอร์มร้อนแรง กวาด 41 เหรียญทอง นำโด่งเป็นจ่าฝูง ทิ้งห่างเวียดนามและอินโดนีเซีย

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เดินทางเข้าสู่การชิงชัยเหรียญทองวันที่ 2 อย่างเข้มข้น โดยวันนี้มีการชิงชัยกันถึง 58 เหรียญทอง จากสนามแข่งขันทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยอันดับเหรียญล่าสุด (อัปเดตเวลา 22.00 น.) มีดังต่อไปนี้

ตารางสรุปเหรียญซีเกมส์
ภาพจาก: seagames2025.org

สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดประจำวันนี้ (11 ธ.ค.) ประเทศไทย ยังคงครองบัลลังก์เจ้าเหรียญทองอย่างเหนียวแน่น โดยทำผลงานยอดเยี่ยมกวาดไปได้ถึง 41 เหรียญทอง ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับสองอย่าง เวียดนาม ที่มี 14 เหรียญทอง ตามมาด้วยอันดับสาม อินโดนีเซีย 13 เหรียญทอง และ สิงคโปร์ รั้งอันดับสี่ด้วยจำนวน 9 เหรียญทอง

สำหรับอันดับอื่นๆ ในตาราง ฟิลิปปินส์ คว้าไป 5 เหรียญทอง มาเลเซีย 3 เหรียญทอง เมียนมา 2 เหรียญทอง ส่วน สปป.ลาว ประเดิมไข่แตกได้ 1 เหรียญทอง ขณะที่ บรูไน และ ติมอร์-เลสเต ยังคงต้องลุ้นเหรียญทองแรกต่อไปในการแข่งขันวันพรุ่งนี้

สรุปเหรียญของนักกีฬาไทย ในซีเกมส์ 2025 ของวันนี้

เหรียญทอง

  • ลลิตา เชี่ยวชาญ เปตอง ประเภทชู้ตติ้งหญิง
  • กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน MMA รุ่น 54 กิโลกรัม หญิง
  • นรชาติ สุทธะรัง MMA รุ่นเทรดดิชันแนล 56 กิโลกรัม ชาย
  • ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ เทควันโดหญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม
  • พัชรกัญน์ พูลเกิด เทควันโดหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม
  • ชล โช เทควันโดชาย รุ่นไม่เกิน 87 กิโลกรัม
  • เอ็กซ์ตรีม วอเตอร์ ประเภทเวคบอร์ด ทีมผสม
  • เอ็กซ์ตรีม วอเตอร์ ประเภทเวคเซิร์ฟ ทีมผสม
  • ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ยิมนาสติก ประเภท Floor Exercise ชาย
  • สนุกเกอร์ ประเภททีมหญิง
  • จ่าเอก ยุทธกานต์ ชัยเดช เรือพาย ประเภทเรือแคนูสลาลอม ชาย
  • จารุวรรณ เนียมทอง เรือพาย ประเภทเรือแคนูสลาลอม หญิง
  • เรือพาย ประเภทเรือคยัค 2 คนชาย ระยะ 200 เมตร
  • เรือพาย ประเภทเรือแคนู 2 คนชาย ระยะ 200 เมตร
  • คีริน ตันติเวทย์ กรีฑา ประเภทลู่ วิ่งระยะกลาง 1,500 เมตร ชาย
  • บาสเกตบอล 3 x 3 ทีมชาย

เหรียญเงิน

  • ศิริรัตน์ ไกรเทพ เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง
  • เซปักตะกร้อ ประเภทชินโลน ทีมชาย
  • เซปักตะกร้อ ประเภทชินโลน ทีมหญิง
  • จิราพัชร ขานอ่อนตา กรีฑา ประเภทลู่ วิ่งระยะสั้น 100 เมตร หญิง
  • บาสเกตบอล 3 x 3 ทีมหญิง

เหรียญทองแดง

  • อัครชัย หมีคง เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ (12 ธ.ค.) จะมีการชิงชัยรวมทั้งสิ้น 58 เหรียญทอง ไฮไลต์สำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่กีฬา เทควันโด ประเภทต่อสู้ ซึ่งมีการแข่งขัน 5 รุ่น โดยทัพจอมเตะไทยส่งนักกีฬาลงสนามครบทุกรุ่น นำทัพโดย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ดีกรีแชมป์โลกปีล่าสุด และ “กีตาร์” กมลชนก สีเคน รองแชมป์โลก ปี 2023 ที่พร้อมลงล่าเหรียญทองเพิ่มยอดให้ทัพนักกีฬาไทย

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

