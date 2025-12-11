อัปเดตล่าสุด สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ล่าสุด 11 ธ.ค. ทัพนักกีฬาไทยฟอร์มร้อนแรง กวาด 41 เหรียญทอง นำโด่งเป็นจ่าฝูง ทิ้งห่างเวียดนามและอินโดนีเซีย
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เดินทางเข้าสู่การชิงชัยเหรียญทองวันที่ 2 อย่างเข้มข้น โดยวันนี้มีการชิงชัยกันถึง 58 เหรียญทอง จากสนามแข่งขันทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยอันดับเหรียญล่าสุด (อัปเดตเวลา 22.00 น.) มีดังต่อไปนี้
สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดประจำวันนี้ (11 ธ.ค.) ประเทศไทย ยังคงครองบัลลังก์เจ้าเหรียญทองอย่างเหนียวแน่น โดยทำผลงานยอดเยี่ยมกวาดไปได้ถึง 41 เหรียญทอง ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับสองอย่าง เวียดนาม ที่มี 14 เหรียญทอง ตามมาด้วยอันดับสาม อินโดนีเซีย 13 เหรียญทอง และ สิงคโปร์ รั้งอันดับสี่ด้วยจำนวน 9 เหรียญทอง
สำหรับอันดับอื่นๆ ในตาราง ฟิลิปปินส์ คว้าไป 5 เหรียญทอง มาเลเซีย 3 เหรียญทอง เมียนมา 2 เหรียญทอง ส่วน สปป.ลาว ประเดิมไข่แตกได้ 1 เหรียญทอง ขณะที่ บรูไน และ ติมอร์-เลสเต ยังคงต้องลุ้นเหรียญทองแรกต่อไปในการแข่งขันวันพรุ่งนี้
สรุปเหรียญของนักกีฬาไทย ในซีเกมส์ 2025 ของวันนี้
เหรียญทอง
- ลลิตา เชี่ยวชาญ เปตอง ประเภทชู้ตติ้งหญิง
- กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน MMA รุ่น 54 กิโลกรัม หญิง
- นรชาติ สุทธะรัง MMA รุ่นเทรดดิชันแนล 56 กิโลกรัม ชาย
- ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ เทควันโดหญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม
- พัชรกัญน์ พูลเกิด เทควันโดหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กิโลกรัม
- ชล โช เทควันโดชาย รุ่นไม่เกิน 87 กิโลกรัม
- เอ็กซ์ตรีม วอเตอร์ ประเภทเวคบอร์ด ทีมผสม
- เอ็กซ์ตรีม วอเตอร์ ประเภทเวคเซิร์ฟ ทีมผสม
- ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ยิมนาสติก ประเภท Floor Exercise ชาย
- สนุกเกอร์ ประเภททีมหญิง
- จ่าเอก ยุทธกานต์ ชัยเดช เรือพาย ประเภทเรือแคนูสลาลอม ชาย
- จารุวรรณ เนียมทอง เรือพาย ประเภทเรือแคนูสลาลอม หญิง
- เรือพาย ประเภทเรือคยัค 2 คนชาย ระยะ 200 เมตร
- เรือพาย ประเภทเรือแคนู 2 คนชาย ระยะ 200 เมตร
- คีริน ตันติเวทย์ กรีฑา ประเภทลู่ วิ่งระยะกลาง 1,500 เมตร ชาย
- บาสเกตบอล 3 x 3 ทีมชาย
เหรียญเงิน
- ศิริรัตน์ ไกรเทพ เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง
- เซปักตะกร้อ ประเภทชินโลน ทีมชาย
- เซปักตะกร้อ ประเภทชินโลน ทีมหญิง
- จิราพัชร ขานอ่อนตา กรีฑา ประเภทลู่ วิ่งระยะสั้น 100 เมตร หญิง
- บาสเกตบอล 3 x 3 ทีมหญิง
เหรียญทองแดง
- อัครชัย หมีคง เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ (12 ธ.ค.) จะมีการชิงชัยรวมทั้งสิ้น 58 เหรียญทอง ไฮไลต์สำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่กีฬา เทควันโด ประเภทต่อสู้ ซึ่งมีการแข่งขัน 5 รุ่น โดยทัพจอมเตะไทยส่งนักกีฬาลงสนามครบทุกรุ่น นำทัพโดย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ดีกรีแชมป์โลกปีล่าสุด และ “กีตาร์” กมลชนก สีเคน รองแชมป์โลก ปี 2023 ที่พร้อมลงล่าเหรียญทองเพิ่มยอดให้ทัพนักกีฬาไทย
