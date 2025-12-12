บันเทิง
บอสณวัฒน์ ลั่นแรง “ดับมั่นส้ม” หลัง นายกฯ อนุทิน ประกาศยุบสภา
บอสณวัฒน์ ลั่นแรง “บทเรียนดับมั่นส้ม” หลัง นายกฯ อนุทิน ประกาศยุบสภา เจอชาวเน็ตคอมเมนต์สวนทันควัน
หลังจากการประกาศยุบสภาฯ ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ของไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุด บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้เคลื่อนไหวทันทีหลัง นายกฯ อนุทิน ยุบสภา โดยบอสณวัฒน์โพสต์ข้อความสั้น ๆ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “บทเรียนดับมั่นส้ม จะอภิปรายก็ไม่ทันเพราะนายกใช้อำนาจยุบสภา คนไทยก็รับกรรมกันไป” ซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปได้ไม่นานชาวเน็ตก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นสวนทางกับ บอสณวัฒน์ กันยกใหญ่
อ้างอิงจาก : FB ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
