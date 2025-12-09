10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 12:28 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:47 น.
10 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ เอกชนหยุดไหม ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด เปิดกฎหมายแรงงาน วันหยุด 13 วันต่อปี

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี วางแผนท่องเที่ยวช่วงปีใหม่กับเทศกาลแห่งความสุข เดือนธันวาคมมีวันสำคัญหลายวัน สำหรับปี 2568 นี้ วันรัฐธรรมนูญตรงกับ วันพุธที่ 10 ธันวาคม ถือเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ที่ช่วยให้หลายคนได้พักผ่อนจากการทำงาน

พนักงานบริษัทเอกชนสงสัย “วันรัฐธรรมนูญถือเป็นวันหยุดบังคับสำหรับภาคเอกชนหรือไม่”

ข้อมูลจากประกาศปฏิทินวันหยุดราชการและธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ระบุสถานะของวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ไว้ดังนี้

ข้าราชการและหน่วยงานรัฐ หยุด ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามปกติ หน่วยงานราชการ โรงเรียนรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะปิดทำการ

ธนาคารและสถาบันการเงิน หยุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้วันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ดังนั้นธนาคารสาขาทั่วไปจะปิดทำการ (สาขาในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดทำการตามปกติ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร)

บริษัทเอกชนทั่วไป หยุดวันรัฐธรรมนูญไหม

ส่วนใหญ่หยุด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไว้ด้วย ซึ่งวันรัฐธรรมนูญมักเป็นหนึ่งในวันหยุดตามประเพณีมาตรฐานที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกกำหนดให้เป็นวันหยุด

แต่แม้ว่าวันรัฐธรรมนูญจะเป็นวันหยุดราชการกับวันหยุดธนาคาร แต่ในทางปฏิบัติของภาคเอกชน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเปิดช่องให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันได้ ยิ่งนกิจการที่จำเป็นต้องให้บริการสาธารณะหรือทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เช่น โรงพยาบาล โรงแรม งานขนส่ง หรือโรงงานอุตสาหกรรม

หรือกรณีที่นายกำหนดวันหยุดประจำปีครบ 13 วันแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เป็นวันหยุดก็ได้

ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ

นอกเหนือจากการเป็นวันหยุดพักผ่อน วันที่ 10 ธันวาคม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2475 ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรฉบับแรก ให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่แน่นอน ส่วนพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่จะได้หยุดตามประเพณี ยกเว้นบางสายงานที่ต้องทำความเข้าใจกับข้อตกลงสภาพการจ้างงานของตนเอง หากคุณต้องทำงานในวันนี้ อย่าลืมตรวจสอบสิทธิเรื่องค่าล่วงเวลาหรือวันหยุดชดเชยที่ควรได้รับ

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

