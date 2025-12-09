“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

ข่าว

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 12:14 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:01 น.
104
“กิตติ” เปิดใจหลังสอบเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์ ชี้เป้า “บิ๊ก” แฟนใหม่คือคนอยู่ในที่เกิดเหตุ

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัว นายกิตติ อดีตคนสนิทของ นายณัฐวุฒิ ปงลังการ หรือ “นัทปง” ผู้เสียชีวิต เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าตัวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมเปิดใจเป็นครั้งแรกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเการเสียชีวิตปริศนาของแฟนเก่า ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองในทุกข้อกล่าวหา

นายกิตติเริ่มต้นด้วยการชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการหลบหนี ยืนยันว่าตนไม่ได้หนี เพียงแต่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่มีความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในช่วงแรก ระหว่างเข้าร่วมงานศพ ตนอยู่กับ “พี่ต้น” ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้พบกับกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตกับผู้สื่อข่าว แต่กลับมีกระแสข่าวว่าตนหลบหนี จึงจำเป็นต้องออกมาอธิบายเพื่อลบความคลางแคลงใจ

ในประเด็นความสัมพันธ์ นายกิตติยอมรับว่าคบหากับนัทปงในฐานะคนรักมานานกว่า 2 ปี มีความสนิทสนมกันมาก และเพิ่งยุติความสัมพันธ์ได้เพียง 1 เดือนก่อนเกิดเหตุโศกนาฏกรรม ทำให้รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเมื่อทราบข่าว ส่วนตัวเชื่อว่าอดีตคนรักไม่น่าจะก่อเหตุทำร้ายตัวเอง แม้ตนจะไม่เคยทราบเรื่องอาการป่วยซึมเศร้าของผู้ตายมาก่อน

นายกิตติปฏิเสธเสียงแข็งในประเด็นข่าวลือเรื่องการวางยา ตนไม่ได้เอายาไซยาไนด์ไปจับกรอกปากผู้ตายตามที่สังคมตั้งข้อสงสัย พร้อมชี้แจงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องระหว่างผู้ตายกับ “บิ๊ก” แฟนใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านในวันเกิดเหตุ ไม่ใช่ตน

นายกิตติยังระบุว่าไม่เคยรู้จักหรือทราบเรื่องการมีตัวตนของ “บิ๊ก” มาก่อน จนกระทั่งปรากฏเป็นข่าว ทั้งที่ตนเป็นหนึ่งในคนที่รู้รหัสเข้าบ้านของผู้ตาย

อย่างไรก็ตาม ตนได้ให้การเกี่ยวกับเรื่องยาและรายละเอียดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอวอนสังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเป็นฆาตกรทั้งที่ตนไม่ได้อยู่ในคืนเกิดเหตุ ยอมรับว่าขณะนี้รู้สึกอ่อนเพลียจากการสอบปากคำยาวนานและรู้สึกเสียใจกับมุมมองเชิงลบที่สังคมมีต่อตน

RIP ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @ต้น อยุธยา ข่าวสาร ฅนอยุธยา

ไล่ย้อนไทม์ไลน์สุดท้าย ก่อนนัทปังเสียชีวิต

ในคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 นายณัฐวุฒิได้ชวนเพื่อน 4 คน ได้แก่ ต้น, บิ๊ก, ออ และ โอ มาร่วมสังสรรค์ที่บ้านพักหลังเสร็จสิ้นภารกิจการทำงาน โดยลำดับเหตุการณ์อ้างอิงจากการรายงานในช่อง Phuttha talk มีดังนี้

01.45 น. โอ และ ออ (เพื่อนร่วมงาน) เดินทางมาถึงบ้าน และพบ ต้น นั่งรออยู่แล้ว หลังจากนั้น บิ๊ก ได้เดินลงมาจากชั้นบน

02.00 น. เศษ นัทปง กลับถึงบ้านหลังจัดรายการเสร็จ และร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกับเพื่อนทั้ง 4 คน

02.00-05.00 น. การสังสรรค์ดำเนินไปอย่างปกติ เพื่อนร่วมงานยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะวิวาท

05.28 น. โอ และ ออ ทยอยเดินทางกลับออกจากบ้านพักไป

06.00 น. เศษ ต้น เดินทางออกจากบ้านไปเพื่อไปทำงาน โดยอ้างว่ายังได้ยินเสียงนัทปงนอนกรน

07.23 น. กล้องวงจรปิดข้างบ้านจับเสียงคล้ายคนร้อง “โอ๊ย” หรือเสียงอาเจียน ได้ 1 ครั้ง

07.33 น. ต้น เดินทางกลับมาที่บ้านอีกครั้ง โดยอ้างว่าลืมกระเป๋าสตางค์ และออกจากบ้านไปในนาทีต่อมา

หลัง 0734 น. บิ๊ก อยู่กับ นัทปง ตามลำพังสองคน บิ๊กอ้างว่าเกิดการทะเลาะกันขึ้น ทำให้นัทปงลงมานอนที่โซฟาชั้นล่าง

08.30-08.54 น. บิ๊ก ลงมาจากชั้นบนและพบนัทปงนอนไม่หายใจ จึงโทรฯ เรียกกู้ภัยและโทรฯ ตาม ต้น ให้กลับมาที่เกิดเหตุ

09.40 น. ต้น โทรฯ หา ออ รวม 4 ครั้ง โดยมีเนื้อหาการสนทนาที่น่าสงสัย

11.30 น. รถตำรวจและหน่วยกู้ภัยเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ

12.06 น. ร่างของนัทปงถูกนำออกจากบ้านพัก

ณัฐวุฒิ ปงลังกา กับพุทธ อภิวรรณ
ขอบคุณภาพ : ลุยชนข่าว ช่อง 8

