วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้าง-นอกห้าง รู้ไว้ก่อนไป

เช็กด่วน วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.68 สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ธนาคารในห้างเปิดตามปกติ แนะลูกค้าวางแผนการเงินล่วงหน้า หรือใช้ Mobile Banking ตลอด 24 ชม.
ใครที่มีธุรกรรมการเงินสำคัญที่ต้องจัดการในช่วงกลางสัปดาห์ต้องวางแผนให้ดี เนื่องจาก วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 เป็นวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นวันหยุดธนาคารตามประกาศของ ธปท. ทำให้ธนาคารหลายแห่งต้องปิดทำการ แต่ยังมีช่องทางที่เปิดให้บริการตามปกติ
สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมในวันหยุด ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดช่องทางการให้บริการที่ยังเปิดตามปกติ โดยแบ่งตามสถานที่ตั้งดังนี้
สาขาที่ปิดทำการ : ธนาคารที่ปกติเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ หรือสาขาที่ตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการทั้งหมด และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568
สาขาในห้างสรรพสินค้า : สาขาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ เช่น ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, ออมสิน ยังคงเปิดให้บริการ โดยเวลาทำการจะอ้างอิงตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้านั้น ๆ เป็นหลัก
เนื่องจากสาขานอกห้างจะปิดทั้งหมด ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำธุรกรรม จึงขอแนะนำให้โอน จ่าย หรือตรวจสอบบัญชีผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เดินทางไปยังสาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพแจ้งวันหยุดทำการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2568
- สาขาทั่วประเทศ : ปิดให้บริการ
- สาขาในห้างสรรพสินค้า และ ไมโครในห้างสรรพสินค้า : เปิดให้บริการ
ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารกรุงศรีแจ้งวันหยุดธนาคาร ในช่วงวันที่ 10 ธ.ค. 68 โดยสาขาที่เปิดทําการ (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) เปิดทําการ ส่วนสาขาที่เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) รวมทั้ง สาขาที่เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์และเปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดทําการ
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง Krungsri ATM, Krungsri Biz Online, krungsri app หรือ โทร 1572
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทยแจ้งวันหยุดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 สาขาทั่วไปปิดบริการ ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ เช่น ATM, K PLUS, KBank SERVICE, K BIZ, K-Contact Center 02-8888888 และ KBank Live
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ ขอแจ้งวันหยุดทำการสาขาเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ สาขาอาคารพาณิชย์ปิดทำการ ขณะที่สาขาภายในศูนย์การค้าให้บริการตามปกติ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านแอปฯ TISCO My Wealth และ ตู้ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว
- กรุงไทยปิดปรับปรุง แอปฯ เป๋าตัง คนละครี่งพลัสใช้งานไม่ได้ เช็กวัน-เวลาที่นี่
- ธปท.ย้ำชัด! ระบบยืนยันตัวตนธนาคาร “ปลอดภัยสูง” แจงข่าว AI ปลอมหน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: