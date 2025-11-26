การเงินเศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:21 น.
ธปท. ประกาศวันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม 2568 รวม 3 วันสำคัญ พร้อมกำหนดให้วันที่ 2 ม.ค. 69 เป็นวันหยุดพิเศษ ไขข้อสงสัยสาขาให้ห้างเปิดทำการไหม?

เหลืออีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนั่นคือเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การทำธุรกรรมทางการเงินเกิดสะดุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินประจำเดือนธันวาคม 2568 มาให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนการเงินล่วงหน้า

เช็กวันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม 2568

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินจะปิดทำการเนื่องในวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน จำนวน 3 วัน ได้แก่

  • วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, และวันพ่อแห่งชาติ
  • วันพุธที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

ทั้งนี้ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้หยุดเพิ่มเติมในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ส่วนสาขาของสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล, และสงขลา จะได้รับวันหยุดเพิ่มเติมเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี, วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา และ วันตรุษจีน (หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์)

เคลียร์ชัดวันหยุดธนาคาร สาขาในห้างเปิดทำการไหม?

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมในวันหยุดตามประกาศยังคงสามารถใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ได้

สาขาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, ออมสิน ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในเวลาทำการของสาขาในห้างจะอ้างอิงตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้านั้น ๆ เป็นหลัก ส่วนใหญ่แล้วจะปิดบริการในวันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม หากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

นอกจากนี้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น Mobile Banking หรือ Internet Banking พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความสะดวกอย่างต่อเนื่อง

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568
ภาพจาก Facebook : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

