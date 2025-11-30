คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน
ตำรวจมาเลเซีย ทลายปาร์ตี้เกย์ บุกจู่โจมย่านจาลัน ราชา เลาต์ รวบ 201 ราย นักท่องเที่ยวและข้าราชการระดับสูง 17 ราย พบศัลยแพทย์-อัยการพัวพันกิจกรรมฉาว แฝงตัวมั่วสุมในคราบศูนย์สุขภาพ พบเปิดให้บริการลับๆ นาน 8 เดือน ค่าเข้าถูก ชายมุสลิม 80 คน ถูกกรมศาสนาดำเนินคดีตามกฎหมายศาสนา
เจ้าหน้าที่มาเลเซียควบคุมตัวชาย 201 คน ระหว่างปฏิบัติการบุกค้นศูนย์สุขภาพแห่งหนึ่งในกัวลาลัมเปอร์แบบจู่โจม หลังสืบทราบว่าสถานที่ดังกล่าวแอบแฝงทำกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยกลุ่มผู้ถูกจับกุมมีอายุระหว่าง 19 ถึง 60 ปี โดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.00 น. ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (28 พ.ย.)
การจับกุมเป็นความร่วมมือระหว่าง “ตำรวจกัวลาลัมเปอร์” ศาลาว่าการกัวลาลัมเปอร์และกรมการศาสนาอิสลามแห่งดินแดนสหพันธ์ (Jawi) เข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น บนถนนจาลัน ราชา เลาต์
จากการตรวจสอบบุคคลที่ถูกควบคุมตัวนั้น เจ้าหน้าที่พบว่า มีข้าราชการปะปนอยู่ถึง 17 ราย ซึ่งรวมถึงบุคคลระดับสูงและวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ ศัลยแพทย์ รองอัยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและการทูต ครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอีกหลายนาย
นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติจากเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เยอรมนี และจีน รวมอยู่ด้วย
โมห์ด อาซานี โอมาร์ รองผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ ให้สัมภาษณ์ในที่เกิดเหตุว่า เจ้าหน้าที่ทำการข่าวและเฝ้าระวังสถานที่แห่งนี้มานาน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
“การสืบสวนเบื้องต้นชี้ว่า มีกิจกรรมผิดศีลธรรมเกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าผู้ชาย”
ศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการมาแล้ว 8 เดือน โดยสร้างภาพลักษณ์เป็นสถานบริการสุขภาพและเวลเนส มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งยิม ซาวน่า สปา สระว่ายน้ำ และพื้นที่พักผ่อนที่จัดไว้สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ
รูปแบบการให้บริการของร้านเก็บค่าสมาชิกตลอดชีพเพียง 10 ริงกิต (ประมาณ 70 บาท) และเก็บค่าเข้าใช้บริการครั้งละ 35 ริงกิต (ราว 240 บาท) โดยผู้ประกอบการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการโปรโมต เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาทำความรู้จักและสังสรรค์กัน
รายงานระบุว่า สถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงดึก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผ่อนคลายหลังเลิกงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดไปยังสถานีตำรวจดัง วังงี (Dang Wangi) เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบนโลกออนไลน์ พบว่ามีการพูดถึงสถานที่นี้อย่างกว้างขวางในกลุ่มที่ต้องการหาเพื่อนคุยหรือหาคู่ โดยผู้มาใช้บริการบางรายอ้างว่าศูนย์แห่งนี้มี “บริการพิเศษ” แอบแฝงอยู่
อัปเดตล่าสุด ปล่อย 171 มาเลย์ที่ถูกจับกุม ในเฮลธ์คลับต้องสงสัย!
อัปเดตวันนี้ (30 พ.ย.) ศาลมาเลเซียมีคำสั่งปฏิเสธคำร้องฝากขัง ทำให้ชายชาวมาเลเซีย จำนวน 171 คน ที่ถูกจับกุมในปฏิบัติการบุกทลายเฮลธ์คลับซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ ได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ดาโต๊ะ ฟาดิล มาร์ซุส ผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ เปิดเผยถึงสาเหตุของการปล่อยตัวว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 (ความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์ผิดธรรมชาติ) และมาตรา 372 (การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี) ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ หากปราศจากคำรับสารภาพจากผู้เสียหาย
ผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า ไม่มีใครยอมรับว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ ในคดีลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีหรือเพศสัมพันธ์ผิดธรรมชาติ จำเป็นต้องมีผู้เสียหายมายืนยัน เมื่อไม่มีใครสารภาพว่าเป็นเหยื่อ คดีจึงเดินหน้าต่อไม่ได้
สำหรับผู้จัดงานนั้นจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบฐานความผิดที่จะแจ้งข้อหาได้ ส่วนคนท้องถิ่นทั้งหมดได้รับอิสระเนื่องจากไม่สามารถฝากขังได้ มีเพียงชาวต่างชาติเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมตัวต่อเป็นเวลา 2 วัน
อย่างไรก็ดีมีรายงานตำรวจกำลังพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานอื่น รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายชาริอะห์ หรือจัดให้มีการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่กลุ่มคนดังกล่าว
“ขณะนี้เราทำได้เพียงขอให้พวกเขาเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดและรับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ แต่หากไม่มีการแก้ไขตัวบทกฎหมาย ปัญหานี้จะยังคงอยู่และทวีความรุนแรงขึ้น การดำเนินการของเราในปัจจุบันยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร” ผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ ทิ้งท้าย
ด้าน ดาโต๊ะ ดร.โมห์ด นาอิม มอกตาร์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) ซึ่งเข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย ย้ำชัดเจนว่ากิจกรรมที่ผิดศีลธรรมเช่นนี้ขัดต่อหลักคำสอนทางศาสนาและค่านิยม “มาดานี” (MADANI) อย่างสิ้นเชิง
“นี่เป็นความผิดทางศีลธรรมที่ร้ายแรง ไม่ใช่แค่ในมุมมองทางกฎหมาย แต่ในทางศาสนาก็ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด นอกเหนือจากการสอบสวนตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติความผิดทางอาญาชาริอะห์ (ดินแดนสหพันธ์) ปี 1997 แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำมาตรา 47 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามกระทำชำเราทางทวารหนักมาบังคับใช้ด้วย”
รมต.กิจการศาสนา กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมพัฒนาศาสนาอิสลามแห่งมาเลเซีย (JAKIM) และกรมการศาสนาอิสลามแห่งดินแดนสหพันธ์ (JAWI) จะเดินหน้ามาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ (28 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าตรวจค้นเฮลธ์คลับย่านโชว์กิต (Chow Kit) ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของกลุ่มรักร่วมเพศ และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ถึง 201 คน โดยมีข้าราชการรวมอยู่ด้วย 17 คน ซึ่งในที่เกิดเหตุตำรวจได้ยึดถุงยางอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อว่าใช้สำหรับกิจกรรมผิดศีลธรรมได้จำนวนหนึ่ง (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @The Star
ที่มา : South China Morning Post , Bernama
อ่านข่าวต่างประเทศ
