ไทยเร่งแก้ด่วน อาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬารอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล
ไทยเร่งแก้ปัญหา ซีเกมส์ 2025 หลังชาติอาเซียนรุมคอมเพลน รถรับส่งช้า 6 ชม. อาหารไม่ฮาลาล และข้าวกล่องไม่ตอบโจทย์ เจ้าภาพรับปากรื้อระบบใหม่ทันที
นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมประชุมหัวหน้านักกีฬา 11 ชาติ ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อติดตามความพร้อมและรับฟังปัญหา ล่าสุดมียอดเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้งไทยและต่างประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกับเจ้าภาพแล้วกว่า 9,000 คน โดยที่ประชุมแต่ละชาติได้สะท้อนปัญหาที่พบจากการบริหารจัดการของเจ้าภาพหลายประเด็น
ปัญหาใหญ่ที่ชาติสมาชิกเรียนแจ้งคือระบบขนส่ง โดยเมื่อวานนี้มีทัพนักกีฬาบางชาติเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ต้องนั่งรอรถรับส่งนานถึง 5-6 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการแจ้งระบบที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงปัญหารถรับส่งนักกีฬาจากที่พักไปยังสนามฝึกซ้อมมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้นักกีฬาเสียเวลารอรถนาน จนส่งผลกระทบต่อตารางการฝึกซ้อมที่วางไว้
ในส่วนของอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกร้องเรียน เดิมทีเจ้าภาพจัดเตรียมอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องเพียงอย่างเดียว ซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะสม ล่าสุดฝ่ายจัดงานได้รับปากแก้ไขเปลี่ยนเป็นรูปแบบบุฟเฟต์ เพื่อให้เพียงพอและหลากหลายขึ้น ส่วนประเทศมุสลิมได้ท้วงติงเรื่องอาหารในโรงแรมที่พักว่ายังไม่มีอาหารฮาลาลให้บริการ จึงขอให้ไทยเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักศาสนา
นายธนา ไชยประสิทธิ์ รับปากกลางที่ประชุมว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพจะเร่งประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องระบบรถรับส่งและการจัดหาอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกชาติมีความสุขตลอดการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้
