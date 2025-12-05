ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000
ไดกิ้น ไปต่อ ไม่ง้อคนเก่า! ประกาศรับพนักงานใหม่แล้ว ตำแหน่งว่างเพียบ ล่าสุดยืนโบนัส 6 เดือน +12,000 ขึ้นเงินเดือน 2% หลังดราม่าเจรจาโบนัสและแจกทองกับสหภาพแรงงาน ไม่ลงตัว จนต้องประกาศงดจ้าง ปิดงาน ส่อแช่แข็งพนักงานบางกลุ่ม
จากกรณีบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกหนังสือเรื่อง แจ้งปิดงานงดจ้าง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไปนั้น ทางไดกิ้นยืนยันว่าหนังสือฉบับดังกล่าว บริษัทฯ แจ้งไปยังสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรีและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้ทราบว่า บริษัทฯ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้างกับสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรีและสมาชิกสหภาพที่เกี่ยวข้องโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2568 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป
ต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจเครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง โพสต์อัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา โดยระบุ “ไดกิ้น รับสมัครพนักงานใหม่แล้วหลังสั่งปิดงานงดจ้างกว่า1,500ราย ตำแหน่งงานว่างเพียบ ล่าสุดยืนโบนัส6เดือน +12,000 ขึ้นเงินเดือน2%”
ด้าน ประธานสหภาพไดกิ้น เปิดใจหลังถูกงดจ้าง เจ้าตัวยอมรับว่า สุดงง! เนื่องจากบริษัทกำไรพุ่งแต่การเจรจาโบนัสพนักงานกลับล่ม พร้อมยังชี้แจงปมของ “แจกทอง” ก่อนหน้านี้บริาัทได้ตกลงกันตั้งแต่วันเซ็นสัญญาจ้าง จู่ๆ มาเปลี่ยนเงื่อนไขจึงคิดว่าไม่ถูกต้อง
สำหรับในส่วนของปัญหาก่อนหน้านี้ เพจนิวส์ชลบุรี-ระยอง ออนไลน์ เปิดเผยถึงรายชือพนักงานไดกิ้นที่จะต้องได้รับทอง 3 บาท บวก เงิน 10,000 บาทนั้น ทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 1,300 รายชื่อ (เฉพาะทอง+เงิน) รายละ 193,350+10,000 = 203,350 รวม 1,300 รายชื่อ
จ่ายรวมทั้งหมด (ไม่รวมโบนัส) = 264,355,000 บาท
เปิดเงื่อนไข “สวัสดิการทอง” ไดกิ้น ที่เป็นข้อพิพาท !
- ครบ 6 ปี = 6,000 +ทอง1 บาท 1 สลึง
- ครบ 7 ปี =7,000+ ทอง1 บาท 2 สลึง
- ครบ 8 ปี = 8,000+ทอง1 บาท 3 สลึง
- ครบ 9 ปี = 9,000+ทอง2 บาท
- ครบ 10 ปี = 10,000+ทอง3 บาท
กรณีที่พนักงานยังคงสามารถรักษาสถิติการมาทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 10 ปี มูลค่าเงินรางวัล และทองคำจะยังคงเท่ากับสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง 10 ปี
4. ในกรณีที่พนักงานมีการลาหยุดงาน ยกเว้นลาหยุดพักผ่อนประจำปี สถิติของ พนักงานจะหยุดลงและให้นับวันเริ่มสะสมสถิติการมาทำงานต่อเนื่องใหม่ในวัน เข้างานของเดือนถัดไปทันที 6 เดือน โดยสะสมสถิติการมาทำงานต่อเนื่องใหม่เริ่มจาก
5. วิธีการจ่ายเงินรางวัลและรับทองคำ
5.1 พนักงานที่มีสถิติตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับทองคำในการประชุมประจำเดือน และรับเงินรางวัลพร้อมการจ่ายเงินเดือนในเดือนถัดไป
5.2 พนักงานที่มีสถิติน้อยกว่า 10 ปี จะได้รับเงินรางวัลพร้อมการจ่ายเงินเดือน และติดต่อรับทองคำที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
รางวัลสถิติการมาปฏิบัติงานต่อเนื่อง
(2) พนักงานที่มีสิทธิ พนักงานประจำทุกระดับทุกตำแหน่ง ที่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็น ต้นไป ยกเว้นพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ที่จะได้รับรางวัลงานของพนักงานที่จะนำมาพิจารณาการให้รางวัลนั้น จะบินจาก วันที่พนักงานเข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่พนักงานได้ทำงานครบ 6 เดือน หลังจากนั้นจะนับเป็นรายปี
ทั้งนี้ มีกระแสอ้างวงในแจ้งข้อมูลล่าสุดมาว่า กลุ่มของสหภาพให้หยุดงานไปก่อน น่าจะสัก200-300 คน ส่วนคนอื่นๆ ก็ทำงานปกติ ยังไม่ตรงกับข่าวที่เพจดังแจ้งมา
