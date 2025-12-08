ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ทวงคืนชีวิตส่วนตัว “นัทปง” วอนสื่ออย่านำมาเล่นเป็นข่าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 08:01 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 08:01 น.
ต๊ะ นารากร โพสต์ทวงคืนชีวิตส่วนตัว นัทปง วอนสื่ออย่านำมาเล่นเป็นข่าว หลังมีการขุดภาพกล้องวงจรปิดและเปิดเผยแชตส่วนตัว

ต๊ะ นารากร ติยายน พิธีกรข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงการรายงานข่าวการเสียชีวิตของ “นัทปง” นายณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หลังจากที่ผลการตรวจสอบพบว่ามีสารไซยาไนด์ในกระแสเลือดและกระเพาะอาหาร จนกลายเป็นข่าวดังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้น

โดย ต๊ะ นารากร ระบุว่า “ฉันไม่รู้จักน้อง “นัทปง” เป็นการส่วนตัว ช่วงเวลาที่น้องเข้ามาทำงานข่าวห่างจากฉันกว่า 20 ปี และช่วงหลังๆนี้ฉันไม่ได้ดูข่าวทางทีวีเลย แต่เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องฉันก็ใจหาย

ยิ่งช่วงแรกๆ ข่าวออกมาว่าน้องเสียชีวิตเพราะการทำงานหนักและพักผ่อนน้อย ยิ่งทำให้ฉันนึกเศร้าใจถึงคุณภาพชีวิตของนักข่าวในยุคที่การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มมันดุเดือดเลือดสาดเหลือเกิน

แต่เมื่อผลนิติเวชออกมาว่า “นัทปง” เสียชีวิตเพราะสารพิษไซยาไนด์ ก็เริ่มมีการขุดภาพจากกล้องวงจรปิด เอามาเล่นเป็นฉากๆ เล่าอย่างละเอียดยิบ เล่าซ้ำไปซ้ำมา เปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่ควรเป็นความลับของผู้เสียชีวิต และควรจะถูกปิดเป็นความลับตลอดไป

ที่ฉันตกใจมากกว่าคือการเอา “แชทส่วนตัว” มาเปิดเผย เอาชีวิตส่วนตัวของน้องมาเล่นเป็นข่าว ได้คิดถึงความรู้สึกของญาติพี่น้องของนัทปงกันบ้างมั้ย?? คิดถึงชีวิตของคนที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่ตาย และยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบ้างหรือไม่???
อาจจะมีการอ้างว่า ข้อมูลเหล่านี้แหละที่ทำให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้อง คุณกำลังมอบความยุติธรรมให้แก่น้อง นั่นก็ถูก ที่คุณทำก็ถูกต้องแล้ว

แต่คุณควรจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ตามกระบวนยุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้น

เรื่องส่วนตัว ความรัก การคบหา ความหึงหวง ขอเถอะ ขอเก็บไว้เป็นความลับของผู้วายชนม์เถิด”

