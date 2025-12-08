นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม
นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว ขณะปฏิบัติภารกิจที่น่าน ทีมงานซิ่งรถลงเขา 40 นาทีช่วยชีวิต แพ้เซรุ่มรุนแรง ล่าสุดปลอดภัยแล้ว แต่ต้องเฝ้าระวังยาว
เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับ นิค นิรุทธ์ เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ เป็นที่รู้จักกันดีในนาม Nick Wildlife เกิดอุบัติเหตุถูกงูจงอางกัดเข้าที่นิ้วชี้ข้างซ้ายอย่างรุนแรง ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ที่จังหวัดน่าน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้านนี้มา เนื่องจากเป็นคนที่ระมัดระวังตัวสูงมาก
ก่อนเกิดเหตุ นิคได้เดินทางไปยังจังหวัดน่านตามคำขอร้องของคณะครูอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เหมือนกับการฝึกอบรมในครั้งอื่น ๆ หลังจากให้ความรู้เสร็จสิ้น นิคได้เดินสำรวจพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน และได้สั่งการให้บุคลากรในพื้นที่อุดรูหรือจุดที่งูอาจจะเข้าซ่อนตัวได้ รวมถึงแนะนำให้ทำพื้นที่ไม่ให้รกร้าง
ต่อมาชาวบ้านได้มาแจ้งว่าพบ งูจงอาง ทีมงานจึงได้มีการวางแผนก่อนจับ เพื่อหาทางนำงูออกมาในที่ที่ปลอดภัยที่สุด
งูจงอางที่จับได้มีความยาวประมาณ 3 เมตรกว่า ขณะที่กำลังจะนำงูใส่ถุงเพื่อจัดการอย่างปลอดภัย นั่นคือช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ทีมงานสังเกตเห็นว่างูมีการบิดหัวและขากรรไกรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนิคถูกกัดเข้าที่นิ้วชี้ข้างซ้าย โดยเขี้ยวฝั่งขวาของงูได้จมเข้าไปในนิ้ว แม้จะโดนเพียงเขี้ยวเดียว แต่มีพิษงูออกมาให้เห็นเป็นหยดสีส้ม ๆ บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของนิ้วที่ไม่ได้ถูกกัด
หลังจากถูกกัด เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก และที่น่าตกใจคือ นิ้วบวมขึ้นมาทันทีอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่บนเขา ทีมงานจึงรีบนำตัวนิคขึ้นรถทันทีและต้องใช้ความเร็วสูงมากในการขับลงมาจากทางแคบ คดเคี้ยวและขึ้นลงเนิน เพื่อไปให้ถึงโรงพยาบาล ระยะทางดังกล่าวต้องใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ระหว่างทาง เขาเริ่มมีอาการเบลอ ๆ แต่พยายามควบคุมการหายใจด้วยการกำหนดลมหายใจ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลยังคงมีสติอยู่ พยาบาลได้ทำการวัดความดัน เจาะเลือด และซักประวัติก่อนนำเข้าห้องฉุกเฉิน
ในห้องฉุกเฉิน อาจารย์นิคได้รับเซรุ่ม แต่หลังจากผ่านไปเพียง 20 นาที เขาก็เกิดอาการแพ้เซรุ่ม ทำให้แพทย์ต้องหยุดการให้เซรุ่ม
ล่าสุด ทีมงานได้รับข่าวดีว่าเขาปลอดภัยแล้ว แต่ต้องมีการเฝ้าดูอาการกันในระยะยาว เพราะยังไม่ทราบว่าอาการบาดเจ็บและพิษจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคต
จากการตรวจสอบงูจงอางตัวที่กัด พบว่ามีลักษณะที่แปลกและผิดปกติหลายอย่าง โดยคอของงูมีลักษณะผิดเพี้ยนและคอเอียง มันยกคอไม่ค่อยขึ้นหรือยกได้เพียง 1-2 วินาทีแล้วก็เอาลง ทีมงานตั้งข้อสังเกตว่ากระดูกคออาจจะไม่หลุดก็หัก
ทีมงานเชื่อว่างูตัวนี้บาดเจ็บหรือผิดธรรมชาติ แม้จะมีการจับงูอย่างถูกวิธีตามที่ฝึกมา แต่นิคก็ยังถูกงูตัวนี้บิดตัวเป็นรูปตัวยูกลับมากัดที่นิ้วได้ แสดงให้เห็นว่าความผิดปกติของงูอาจนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่คาดคิด
ทั้งนี้ ทีมงานกังวลว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงในครั้งนี้ อาจทำให้นิคตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งขอให้ทุกคนที่รักและเป็นห่วงอาจารย์นิคช่วยกันส่งกำลังใจให้เขาด้วย
