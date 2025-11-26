ช่วยเหลือแล้ว เคสหญิงถูกงูกัด เกิน 24 ชม. น้ำลายเป็นเลือด นำตัวส่ง รพ.
ช่วยเหลือแล้ว เคสหญิงถูกงูกัด เกิน 24 ชม. ในอำเภอบางกล่ำ น้ำลายเป็นเลือด หายใจเต้นเร็ว เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาแล้ว
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Cartoon Chutikan หรือน้องการ์ตูน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือระบุว่า ช่วยหน่อยค่ะ โดนงูกะปะกัดเกิน 24 ชม. น้ำท่วมต้องมาทางเรือ เจ็ทสกี โทรหาเป็น10+หน่วยงานตั้งเเต่ตี3 เมื่อคืนกับแฟน บอกมาไม่ได้เลย พอออกข่าวก็มีเเต่คนโทรมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมารับตัวได้เลย ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยรับตัวได้เลย
ตอนนี้เลือดออกตามไรฟัน น้ำลายเป็นเลือดแล้ว หายใจเต้นเร็ว ตุบๆ ขาจะระเบิดช่วยหน่อย หนูรออยู่ (ก่อนจะไม่ไหว)”
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sennorita ToOm ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “อัพเดทเคสน้องโดนงูกัดทีมเจทสกีเข้าช่วยเหลือน้องเรียบร้อยค่ะ คุยกับการ์ตูนล่าสุด เวลา 10.01 : ขึ้นรถทหาร กำลังมุ่งไปโรงพยาบาลสงขลาแล้วค่ะ”
