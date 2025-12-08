เตือน! “สายลับเขมร” แฝงตัวตามชายแดน ชาวเน็ตชี้เป้าจับตา “พระปลอม”
Drama-addict แชร์ข่าว กอ.รมน. วอนชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา หลังการข่าวระวังสายลับกัมพูชาลักลอบเข้าพื้นที่แนวชายแดน พบพิรุธโทร 1374 ด้านโซเชียลเตือนภัยเงียบ ระวังสายลับห่มเหลืองแฝงตัวเนียนเป็นพระ
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความรณรงค์ “ช่วยกันเป็นหูเป็นตา” พร้อมแชร์ข้อมูลจาก Ch7HD News ที่รายงานคำเตือนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
รายงานระบุว่า กอ.รมน. ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนระมัดระวังกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ที่อาจเป็น สายลับเขมร ลักลอบเข้ามาในพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูลข่าวสารทางทหารหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยขอความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นคนแปลกหน้าหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ให้รีบโทรศัพท์แจ้งสายด่วนความมั่นคง 1374 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ โดยมีประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงอย่างมาก คือการเตือนให้ระวังสายลับที่มาในคราบของ “นักบวช”
มีความเห็นหนึ่งระบุว่า “สายลับที่เราอย่ามองข้าม พระ มาเป็นพระเยอะนะ สายลับอะ” ซึ่งสะท้อนความกังวลว่าผู้ไม่หวังดีอาจใช้ความศรัทธาและจีวรพระเป็นเครื่องมือในการอำพรางตัวเพื่อเข้าถึงพื้นที่ชุมชนหรือเข้าใกล้หน่วยงานความมั่นคงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ถูกสงสัย จึงฝากเตือนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนช่วยกันตรวจสอบพระสงฆ์แปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ช่วงนี้เป็นพิเศษด้วย
