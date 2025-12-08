ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 12:51 น.
55

8 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก วูล์ฟแฮมป์ตัน VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : วูล์ฟแฮมป์ตัน VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
  • สนาม : โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล วูล์ฟแฮมป์ตัน – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

วูล์ฟแฮมป์ตัน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพจิ้งจอก ของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ จะยังไม่มีชื่อของ แมตต์ โดเฮอตี้, แดน เบนท์ลี่ย์ และ เฟร์ โลเปซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 4 คน คี-ยาน่า โฮโวอร์, ซานเตียโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครจชี่, ฮูโก้ บูเอโน่ แดนกลางเป็น ชูเอา โกเมส, อังเดร, มาร์แชลล์ มูเนสตี้ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น และ ฌอน-ริชเนอร์ เบลเลการ์ด

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กับ เบนยามิน เชชโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกนำทัพมาโดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาเธอุส คุนญ่า

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ วูล์ฟแฮมป์ตัน VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 20/04/25 แมนยู 0-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/02/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-4 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/08/23 แมนยู 1-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/05/23 แมนยู 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

วูล์ฟแฮมป์ตัน

  • 03/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 แพ้ เชลซี 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-3 (พรีเมียร์ลีก)

แมนยู

  • 04/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Wolverhampton Wanderers FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

วูล์ฟแฮมป์ตัน (4-3-3) : แซม จอห์นสตัน (GK) – คี-ยาน่า โฮโวอร์, ซานเตียโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครจชี่, ฮูโก้ บูเอโน่ – ชูเอา โกเมส, อังเดร, มาร์แชลล์ มูเนสตี้ – จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น, ฌอน-ริชเนอร์ เบลเลการ์ด

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ – มาเธอุส คุนญ่า

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-2 แมนยู

 

