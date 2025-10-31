กรุงไทย แจ้งด่วน โอนเงิน ตัดยอดแล้ว แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง แก้ไขตามนี้

แจ้งด่วน! ธนาคารกรุงไทย โอนเงินแล้วไม่เข้าปลายทาง เตรียมคืนเงินเข้าบัญชีภายในเที่ยงคืน 30 ต.ค. 68 หากยังไม่ได้รับยอดคืน แนะตรวจสอบ Statement อีกครั้ง
ธนาคารกรุงไทย ออกประกาศชี้แจงและขออภัยลูกค้าที่ประสบปัญหาการทำธุรกรรมโอนเงินหรือชำระเงิน โดยระบบมีการตัดเงินจากบัญชีต้นทางไปแล้วแต่เงินยังไม่เข้าสู่บัญชีปลายทาง ตามเงื่อนไขการจัดการตามปกติ ธนาคารฯ ได้แจ้งกำหนดการคืนเงินที่ชัดเจนเพื่อคลายความกังวลให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ คืนเงินเข้าบัญชีต้นทางภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 24:00 น.
สำหรับลูกค้าที่ตรวจสอบรายการแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินคืนภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ธนาคารได้แนะนำช่องทางในการติดต่อและขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยลูกค้าควรตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว (Statement) ของบัญชีต้นทางอีกครั้งเพื่อยืนยันการคืนเงิน
หากยังไม่ได้รับยอดเงินคืน สามารถแจ้งรายละเอียดปัญหาทาง Inbox ของธนาคาร โดย พิมพ์ข้อความ @CIS เพื่อแจ้งให้ Admin ตรวจสอบรายการโดยตรง
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้กล่าวขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรุงไทย แจ้งด่วน เลิกใช้แอป “เป๋าตุง” ต้องย้ายไปใช้ “ถุงเงิน” ทันที
- วิธีแก้ยืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน? ใช้ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ยืนยันแทน
- ลงทะเบียนวันนี้! ร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ร้านใหม่เตรียมยื่นเอกสารที่ ธนาคารกรุงไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: