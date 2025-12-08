ข่าวดาราบันเทิง

“เดย์ ไทยเท” ลั่นกลางคอนเสิร์ต ชาวเน็ตจับตา พูดชื่อทุกคนยกเว้น “เวย์”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 14:25 น.
82
เดย์ไทยเท เวย์
แฟ้มภาพ

เดย์ ไทยเทเนียม ลั่นกลางคอนเสิร์ต เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอบคุณแฟนคลับตลอด 25 ปี บอกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่จะเดินหน้าต่อในนาม “ไทยเทเนียม”

จากกรณี เดย์ จำรัส ทัศนละวาด และ “เวย์” ปริญญา อินทชัย เลิกฟอลโลว์ไอจีกันหลังปมข่าวใหญ่ นานา ไรบีนา ภรรยา ของอีกฝ่ายไปปรากฏชื่อในคดีดัง โดยล่าสุดในคอนเสิร์ต “Overcoat Music Festival 2025” เดย์ ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตโดยไร้เงา เวย์ ไทยเทเนียม

อีกทั้ง “เดย์ ไทยเท” ยังได้ประกาศกลางคอนเสิร์ตถึงวงไทเทเนียมตอนนี้ โดยเอ่ยชื่อสมาชิกทุกคน ยกเว้น เวย์

day daboyway
แฟ้มภาพ IG @sdthaitay

“เราขอบคุณแฟนเพลงทุกคนด้วย ที่คอยสนับสนุนเรามาตลอด 25 ปีนี้ เราผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านฝน ผ่านมรสุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในขณะนี้ประสบการณ์ที่เราได้เจอ เหตุการณ์ที่เราได้เจอตอนนี้ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่เรายืนยันว่า เรายังจะเดินต่อไปในนามของไทยเทเนียม”

“ดีเจบุดด้า เจสัน ขัน แล้วก็ตัวผมเอง เราจะเดินต่อไปในนามของไทเทเนียม ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น เราก็ยังจะเดินต่อไป”

“และส่วนตัวของผมเอง ผมบอกเลยว่าผมเสียใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าเรายังจะต้องทำหน้าที่ของความเป็นพ่อ และความถูกต้องแน่นอน”

ทั้งนี้ เดย์ ไทยเทยังได้แชร์คลิปดังกล่าวลงไอจีสตอรี่ @dthaitay ของตัวเองด้วย

ภาพ IG @sdthaitay
ภาพ IG @sdthaitay
ภาพ IG @sdthaitay

ทั้งนี้ หากย้อนไป 6 ปีก่อน เดย์ ไทยเทเนี่ยม เคยเปิดใจในรายการคุยแซ่บShow ทางช่อง One31

ผม เวย์ ต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกแย่มาก ทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปในทางที่ดี ตอนนั้นพิธีกรถามว่ายังใช้ชื่อไทเทเนี่ยมอยู่หรือไม่ เดย์ ระบุว่า ยังเป็นไทเทเนี่ยมอยู่ แต่อนาคตก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต We have to move on.

ทำไมเราถึงเลือกอยู่กับขันเงิน? เดย์ บอกว่าไม่ได้เลือก

“ผมขอตอบว่าไม่ได้เลือกอะไรเลย แต่เราต้อง Move on ในสิ่งที่เราต้องทำ แล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุด ผมเข้าใจเวย์ 100 %”.

ขอบคุณคลิปจาก : คุยแซ่บShow @OrangeMama

เดย์ไทยเทกับเวย์
แฟ้มภาพ IG @sdthaitay

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 14:25 น.
82
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

