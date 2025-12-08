ข่าวดาราบันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:45 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:45 น.
ปริญญา อินทชัย หรือ “เวย์ ไทเทเนียม” แร็ปเปอร์ชื่อดัง สามีนานา ไรบีนา เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ. พร้อมทนายความ เวลาบ่ายโมงตรง

จากกรณี พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. เปิดเผยก่อนการประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของนานา ไรบีนา ที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ (8 ธ.ค.) โดยระบุหลังคณะทำงานได้แบ่งขั้นตอนดำเนินการและช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้ามาประชุมติดตามความคืบหน้า ซึ่งถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานเจาะจงไปที่ประเด็นใดเป็นพิเศษ แต่รอง ผบก.ปอศ. เน้นย้ำว่า จะการหารือในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประเด็นที่ทนายความของผู้ถูกกล่าวหานั้น จะสู้คดีว่าพฤติการณ์ของลูกความไม่ได้เป็นการฉ้อโกงนั้น

พ.ต.อ.นิตติโชติ ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าวว่า ต้องจอให้ตำรวจไปประชุมกันก่อน รวมทั้งจะต้องดูความเชื่อมโยงระหว่าง นานา และ เวย์ ไทเทเนียม สามี จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

ส่วนข้อสงสัยที่ว่า เวย์ ไทเทเนียม จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่ปกติแล้วตำรวจจะไม่ได้ประสานไปยังเจ้าตัวโดยตรง แต่จะมีการประสานผ่านทนายความ เช่นเดียวกันกับ ไฮโซข้าวโพด สมิทธินันท์ เพื่อนของนานาและผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับรายงานเช่นกันว่า จะเข้าพบพนักงานสอบสวน โดยก่อนหน้านี้ไฮโซข้าวโพดมอบหมายให้ทนายความนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว และหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะนำเข้ามามอบให้อีกครั้ง

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ มีรายงาน เวย์ ไทเทเนียม เตรียมเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายวันนี้ พร้อมกับ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ไม่ว่าจะหย่าร้างกันแล้วหรือไม่ จะไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใด หากตรวจสอบพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากในส่วนคดีความที่อาจมีความเชื่อมโยงกับภรรยา นานาไรบีนาแล้ว ด้านของเวย์เองนั้นก็ยังต้องเจอกับข้อกล่าวหาที่มีผู้เสียหายรายหนึ่ง เข้าแจ้งความดำเนินคดีนักร้องชื่อดังในความผิดฐานฉ้อโกง อ้างว่าถูกหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นจนสูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาท ด้วย.

