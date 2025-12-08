เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ
หญิงชาวอเมริกันแชร์ประสบการณ์เฉียดตาย หลังดูดหลอดแก้วสำหรับดื่มน้ำที่กำลังได้รับความนิยม แต่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เศษแก้วขนาดใหญ่หลุดลงไปในลำคอ ต้องรีบแอดมิตโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบวัตถุแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร หวั่นเกิดภาวะลำไส้ทะลุ
บริซซี โอเบรียน (Brizzy O’Brien) หญิงสาวชาวสหรัฐฯ ได้บอกเล่าเหตุอุทาหรณ์ผ่านบัญชี TikTok ส่วนตัว ระบุว่าขณะที่เธอกำลังใช้หลอดแก้วดื่มน้ำตามปกติ ได้รู้สึกเหมือนมีวัตถุแข็งบางอย่างไหลผ่านลำคอลงไป ต่อมาจึงพบว่าส่วนปลายของหลอดแก้วได้แตกออกและหายไปเป็นชิ้นส่วนขนาดกว่าครึ่งนิ้ว
โอเบรียนระบุว่า ในช่วงแรกยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จนกระทั่งผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมง เธอเริ่มมีอาการไอเลือดปนออกมาในช่องปาก จึงรีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันที
แม้ในเบื้องต้นพยาบาลบางรายจะประเมินว่าอาจไม่ร้ายแรง แต่เมื่อแพทย์ทำการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) กลับพบเศษแก้วตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร ซึ่งถือเป็นภาวะอันตรายที่อาจส่งผลถึงชีวิต
ทีมแพทย์ได้เตรียมการผ่าตัดด่วนเพื่อนำเศษแก้วออก แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดกลับพบว่าเศษแก้วได้เคลื่อนตัวออกจากกระเพาะอาหารลงสู่ลำไส้แล้ว ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดนำออกได้ในทันที
แพทย์จึงเปลี่ยนแนวทางรักษาเป็นการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด ต้องตรวจสอบการขับถ่ายว่าเศษแก้วออกมาหรือไม่ พร้อมทั้งระวังภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หากเศษแก้วไปติดค้างหรือบาดผนังลำไส้จนเกิดการทะลุ ซึ่งจะนำไปสู่การติดเชื้อในช่องท้องและต้องผ่าตัดฉุกเฉิน
ทั้งนี้ แม้หลอดแก้วจะเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทนความร้อนได้ดี แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องความเปราะบาง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลงานวิจัยระบุว่า สถิติอุบัติเหตุจากการใช้หลอดดื่มน้ำแบบใช้ซ้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบผู้ป่วยฉุกเฉินจากหลอดแก้ว หลอดพลาสติก และหลอดโลหะ รวมกว่า 1,174 ราย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากหลอดโลหะที่มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.8 กลุ่มเสี่ยงสำคัญคือเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ซึ่งมักได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉีกขาดบริเวณปากและใบหน้าจากการใช้งานไม่ถูกวิธีหรือการเล่นซุกซนขณะดื่มน้ำ
- สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต
- เหลือเชื่อ คุณลุงจีนวัย 64 แปรงสีฟันติดในลำไส้นาน 50 ปี กลืนไปตั้งแต่เด็ก
- สาวญี่ปุ่น ป่วยลำไส้แปรปรวน ตดวันละ 500 ครั้ง อับอายจนไม่กล้าเจอใคร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: