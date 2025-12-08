ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 13:13 น.
ดับฝัน 'สลากเพื่อการออม' กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา 'หวยเกษียณ'

กฤษฎีกาตีตก ‘สลากเพื่อการออม’ ชี้เกินอำนาจกองสลากฯ ปลัดคลังยัน ‘หวยเกษียณ’ เดินหน้าขาย ม.ค. 69

ผู้สื่อข่าว รายงาน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ “สลากเพื่อการออม” (Cash Back) ให้คนที่ไม่ถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล (L6) ได้ออมเงินว่า โครงการต้องยุติลง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่

ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า กฤษฎีกาได้ตีความข้อกฎหมายอย่างชัดเจนว่า การจัดทำโครงการสลากเพื่อการออม มีลักษณะคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ไม่ถูกรางวัลนั้น ขัดต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินกิจการสลาก ไม่ใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการออมโดยตรง ทำให้แนวคิดนี้ถือว่าเกินอำนาจหน้าที่”

อย่างไรก็ตาม แม้โครงการสลาก Cash Back จะถูกปัดตกไป แต่กระทรวงการคลังยืนยันว่ามาตรการส่งเสริมการออมอื่นๆ ยังคงดำเนินหน้าต่อไปได้ตามปกติ “สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” หรือ “หวยเกษียณ” (สลาก กอช.) ไม่เป็นหมันแน่นอน

หวยเกษียณ ยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิม โดยมีกำหนดจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2569

หวยเกษียณต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชัน กอช. มีลักษณะเป็นสลากชุดในรูปแบบดิจิทัล ไม่ต้องเลือกเลข ราคาใบละ 50 บาท ซึ่งเมื่อซื้อแล้ว เงินต้นจะถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชีส่วนบุคคล และจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 60 ปี พร้อมผลตอบแทนจากการลงทุน แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเสริมสร้างการออมรูปแบบใหม่ๆ อีก 4–5 แนวทาง เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะเป็นมาตรการที่น่าสนใจและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริงเพื่อทดแทนโครงการที่ถูกยกเลิกไป

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 13:13 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

