ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’
กฤษฎีกาตีตก ‘สลากเพื่อการออม’ ชี้เกินอำนาจกองสลากฯ ปลัดคลังยัน ‘หวยเกษียณ’ เดินหน้าขาย ม.ค. 69
ผู้สื่อข่าว รายงาน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ “สลากเพื่อการออม” (Cash Back) ให้คนที่ไม่ถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล (L6) ได้ออมเงินว่า โครงการต้องยุติลง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่
ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า กฤษฎีกาได้ตีความข้อกฎหมายอย่างชัดเจนว่า การจัดทำโครงการสลากเพื่อการออม มีลักษณะคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ไม่ถูกรางวัลนั้น ขัดต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินกิจการสลาก ไม่ใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการออมโดยตรง ทำให้แนวคิดนี้ถือว่าเกินอำนาจหน้าที่”
อย่างไรก็ตาม แม้โครงการสลาก Cash Back จะถูกปัดตกไป แต่กระทรวงการคลังยืนยันว่ามาตรการส่งเสริมการออมอื่นๆ ยังคงดำเนินหน้าต่อไปได้ตามปกติ “สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” หรือ “หวยเกษียณ” (สลาก กอช.) ไม่เป็นหมันแน่นอน
หวยเกษียณ ยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิม โดยมีกำหนดจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2569
หวยเกษียณต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชัน กอช. มีลักษณะเป็นสลากชุดในรูปแบบดิจิทัล ไม่ต้องเลือกเลข ราคาใบละ 50 บาท ซึ่งเมื่อซื้อแล้ว เงินต้นจะถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชีส่วนบุคคล และจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 60 ปี พร้อมผลตอบแทนจากการลงทุน แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเสริมสร้างการออมรูปแบบใหม่ๆ อีก 4–5 แนวทาง เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะเป็นมาตรการที่น่าสนใจและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริงเพื่อทดแทนโครงการที่ถูกยกเลิกไป
