ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:57 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:57 น.
61
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน

กัน จอมพลัง ยอมทิ้งงานไลฟ์ด่วน รุดส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน เผยเจ็บเป็นล้านต่อวัน แต่ห่วงทหารแนวหน้า อยากให้กลับบ้านไปเจอครอบครัว กองทัพภาค 2 ยันทำลายกระเช้าเนิน 350 แล้ว

หลังจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเกิดการปะทะกันอีกครั้งส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 3 นาย ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วง ระบุว่า “ด่วนชายแดนเปิดปะทะเต็มรูปแบบ ชาวบ้านท่านใดต้องการอพยพแจ้งมาได้เลยครับและผมขอเลื่อนคิวที่ลูกค้าจ้างผม live ขอโทษลูกค้าอย่างสูงครับผมกำลังนำโดรนและของไปเติมให้ริมชายแดนครับ”

พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวขอเลื่อนคิวงานไลฟ์สด เพราะเป็นห่วงทหารแนวหน้า และอยากให้ทุกคนกลับไปเจอหน้าครอบครัวอีกครั้ง “ผมเลื่อนคิวถ้าลูกค้าเค้ายกเลิก live ปล่อยของผม ผมจะเจ็บเป็นล้านต่อวัน ผมรักลูกค้าทุกคนครับแต่รอบนี้จำเป็นมาก ๆ ผมห่วงน้อง ๆ หน้าแนวอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวทุกคน ผมขอโทษเจ้าของแบรนด์ทุกท่านอีกครั้งครับ”

กัน จอมพลัง เดินหน้าช่วยชายแดนไทย
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

สำหรับสถานการณ์ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า กระเช้าเนิน 350 ทางด้านทิศตะวันตกปราสาทตาควาย ระยะ 300 เมตร ถูกทำลายเรียบร้อย เมื่อ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 09.20 น. พร้อมเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการที่สำคัญและป้องกัน ขัดขวาง การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่มุ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่ากัมพูชาทำการยิงด้วย BM21 ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย

อย่างไรก็ดี วันนี้ 03.00 น. พบว่าฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์เวลา 0500 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงมายังแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่ช่องอานม้า จึงทำการยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ ซึ่งกำลังพลปลอดภัย

ต่อมา เวลา 06.00 น. กัมพูชาใช้อาวุธยิงวิถีโค้งระดมยิงในพื้นที่ช่องอานม้า ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน มีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน อพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 70 มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จำนวน 35,623 ราย คาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติ และที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้าย ในระหว่างการอพยพมีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย ด้วยโรคประจำตัวในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

5 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

7 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

12 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

38 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

46 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

50 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:57 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:57 น.
61
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button