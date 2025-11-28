เอ้า! “กัน จอมพลัง” โต้ “นายกแป้น” บอกไปแค่ปากทาง ที่เหลือเจาะเข้าไปเอง
กัน จอมพลัง โพสต์โต้ นายกแป้น หลังอ้างว่าล่องเรือไปกับ กัน จอมพลัง นำทางไปเขต 8 บอกแค่ปากทาง ที่เหลือ กัน จอมพลัง เจาะเข้าไปเอง
จากกรณีที่ นายกแป้น หรือ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ว่า ตนทำงานและกินนอนอยู่ที่เทศบาลทุกวัน ไม่ได้หายไปไหน โดยตนเองได้อพยพคน 700 กว่าคนไป ม.อ. พา กัน จอมพลัง ไปเขต 3 ล่องเรือไปกับ กัน จอมพลัง นำทางไปเขต 8
ล่าสุด กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมเห็นท่านนายกแป้นสัมภาษว่านำทางผมเข้าเขต8ความจริงคือไปปากทางที่ผมไปอยู่แล้วการเข้าเขต8พวกผมหาทางเจาะเข้าไปกันเองครับ
ตอนแรกท่านบองผมว่าเขต3กับ4อยากให้ช่วยถ้าช้าจะมีคนตุยผมจึงให้ทีมหันไปช่วย3กับ4ก่อนแต่สุดท้ายมารู้ว่า3กับ4ที่ท่านบอกคือเขต8ที่ผมเข้าไปเมื่อวานด่อนเจอท่านครับซึ่งมันเป็นทางเข้าพิเศษครับพวกผมเจาะกันเอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้
- ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน
- กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: