ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน
กัน จอมพลัง วัดใจลุยกระแสน้ำเชี่ยว ช่วย 11 ชีวิตหนีน้ำท่วมบนหลังคา ร้องขอความช่วยเหลือ แต่กระแสน้ำเชี่ยวจัดจนเรือลำอื่นเข้าไม่ถึง แฟนคลับส่งกำลังใจล้นหลาม
หลังจาก กัน จอมพลัง และทีมงาน ออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนหน้านี้เจอผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเป็นเวลานาน, หญิงเกาะเสาไฟรวมทั้งอีก 4 ชีวิต และอีก 4 ชีวิตที่ติดอยู่รถบัสในรถบัสน้ำท่วมเกือบมิดคัน ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเปิดภาพสะเทือนใจ เมื่อต้องเจอกับภารกิจช่วยเหลือที่ตึงเครียดและอันตรายที่สุด โดยเข้าช่วยชีวิตชาวบ้านที่ต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน
กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ เผยความยากลำบากของผู้ประสบภัยทั้ง 11 ชีวิตที่หนีน้ำขึ้นมาอยู่บนหลังคา พยายามร้องขอความช่วยเหลือในเขตพื้นที่หาดใหญ่ อดข้าวอดน้ำมานาน แม้จะมีคนอยากช่วย แต่เรือและเจ็ตสกีลำอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะน้ำในซอยแรงมากที่สุดในพื้นที่
“ผมเจอตามที่ทุกคนร้องขอแล้ว ชาวบ้าน 11 ชีวิตหนีน้ำขึ้นมาบนหลังคาในเขตพื้นที่หาดใหญ่ ใน 3 วัน อดข้าวอดน้ำ คนบนตึกแถวนั้นเห็นสุดรันทด อยากให้คนรีบเข้าไปช่วยชาวบ้านบอกคนบนหลังคาพยายามร้อง ผมขอให้เรือกับเจ็ทสกีที่ผ่านมาช่วยหลายครั้ง ทุกคนอยากช่วยแต่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะน้ำในซอยแรงมากที่สุดในพื้นที่ วันนี้ผมกับทีมงานวัดใจเข้ามากันจนประชิดหน้าบ้านแล้วครับแล้ว”
พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ไม่มีอะไรหยุดพวกเราได้เพราะทีมเราพระกาฬอะไรยาก ๆ ก็หยุดพวกเราไม่ได้”
หลังจากเผยแพร่คลิปไปได้ไม่นาน มีผู้เข้ามาไลก์มากถึง 1.3 แสนคน พร้อมคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย เช่น “สุดยอด ขอให้คุณกัน จอมพลัง พร้อมทั้งทีมงานและผู้ประสบภัยทุกท่านปลอดภัยทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ”, “ขอบคุณแทนชาวบ้านผู้ประสบภัยค่ะ”, “เห็นใจมาก ทุกคนลำบาก ทั้งผู้ให้และผู้รับอยู่รอดปลอดภัย ทุก ๆ ท่านนะคะ…สู้ ๆ เป็นหนึ่งกำลังใจที่มีให้นะคะ” และ “ท่านคือผู้กล้าสุดๆค่ะสมกับประชาชนไว้วางใจค่ะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ”
