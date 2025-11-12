F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ
พล.อ.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ บินตรวจความพร้อม F-16 ณ กองบิน 1 นครราชสีมา ยืนยันเครื่องบินขับไล่พร้อมปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติตลอด 24 ชั่วโมง
12 พฤศจิกายน 2568 ที่กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา พล.อ.อ.เอกระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ผบ.คปอ.) ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมของกำลังพล
ในการนี้ พล.อ.อ.ระวิน ได้ร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ เป็นอดีตนักบิน เอฟ-16 ที่มีประสบการณ์สูง เจ้าของ Consign Hollywood (คอนไซน์ฮอลลีวูด)
