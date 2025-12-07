ข่าว

พุทธ อภิวรรณ เปิดแชทเพื่อนสนิท “นัท” โยง “ไซยาไนด์”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 11:17 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 11:56 น.
พุทธ อภิวรรณ เปิดแชท “นัทปง” คุยเพื่อน ก. เป็นคนนอกวงกินข้าวคืนเกิดเหตุ โดยมีการถามเรื่องสาร ยืนยันเตรียมส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจตรวจสอบ

กรณี ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง 8 วัย 35 ปี ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันภายในบ้านพักที่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมาต่อมาสาเหตุการเสียชีวิตคือ “สารไซยาไนด์” ที่พบในกระแสเลือดและกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิต

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ เจ๊มอย 108 V 1 ” โพสต์ข้อความระบุว่า พี่พุทธเปิดแชทลับเพื่อนสนิทนัทคนนึง ชื่อ ”ก.“

พี่พุทธ : นัทมีเพื่อนคนหนึ่งสนิทมากคือ ก. ที่ผมได้ข้อมูลบางอย่างมา วันงานผมพยายามมองหา ก. แต่ไม่เห็น! ผมไม่รู้ว่าคุณดูผมอยู่หรือเปล่า เพราะผมจะส่งทุกอย่างให้ตำรวจ

นัท : มาทวงสัญญา

ก : สัญญาอะไรครับ

นัท : เธอจำได้ไหม

ก : ไซยาไนด์หรอ

นัท :

ก : อยากใช้มันแล้วหรอ

นัท : เคยขอมาตลอด

ก : ครับ เดี๋ยวทำตามที่ขอ ไม่ผิดสัญญาแล้วครับ

พี่พุทธ : ผมต้องการให้ความจริงปรากฏทั้งหมด นัทคือน้องที่ผมรัก ถ้าสมมุติความจริงมันจะออกมาว่าน้องเลือกทางของน้องแบบนี้ ผมรับได้! แต่ขณะเดียวกัน ใครเป็นคนทำให้น้องต้องเกิดเรื่องขึ้น คนคนนั้นต้องรับผิดชอบ

ถ้าตำรวจกำลังสงสัยว่า ไซยาไนด์มาจากไหน? หลักฐานทั้งหมดจะส่งให้ตำรวจ ผมคาใจคำว่า “อยากใช้มันแล้วหรอ”

“นี่สินะคนที่พี่พุทธย้ำตลอด!! ว่าอยากไปเจอที่เชียงราย”

ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ธ.ค.68 กลุ่มเพื่อนนัทปง ซึ่งประกอบด้วย นายบิ๊ก , น.ส.โอ และ น.ส.ออ เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรีแล้ว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต

จากรายงานระบุ น.ส.โอ และ น.ส.ออ มีสีหน้าเรียบเฉย ส่วนนายบิ๊กมีสีหน้ากังวลเล็กน้อย โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ก่อนจะเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนว่า ขอเข้าให้ปากคำก่อนแล้วจะให้สัมภาษณ์อีกครั้ง.

ภาพ @ลุยชนข่าว
ภาพช่อง 8
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

