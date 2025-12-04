กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่หาดใหญ่เตือนภัย โรคบาดทะยัก ระบาดหลังน้ำลด แนะประชาชนมีแผลรีบฉีดวัคซีนด่วน ย้ำสวมรองเท้าบูท-ถุงมือตอนล้างบ้านป้องกันเชื้อโรค
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และทีมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังน้ำลดในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับบาดแผลจากเศษวัสดุ สิ่งมีคม และสิ่งปนเปื้อนมากับน้ำท่วม ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อบาดทะยัก หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
นายแพทย์มณเฑียร กล่าวว่า น้ำท่วมเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปนเปื้อนของดิน โคลน และเชื้อโรคหลายชนิด โดยโรคบาดทะยักถือเป็นหนึ่งในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลเล็กน้อยได้ จึงขอแนะนำให้ประชาชนที่ได้รับบาดแผลรีบทำความสะอาดบาดแผล ขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมออก เฝ้าระวังอาการติดเชื้อ เช่น บวม แดง เจ็บ หรือมีหนอง พร้อมประเมินลักษณะแผลว่ามีขนาดเล็กและสะอาด หรือเป็นแผลสกปรกหรือขนาดใหญ่ หากพบว่าแผลลึก สกปรก มีเนื้อเยื่อตาย หรือแผลมีความเสี่ยง ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนแจ้งประวัติการได้รับวัคซีนบาดทะยักทุกครั้ง หากไม่มั่นใจว่าเคยได้รับครบ หรือไม่พบหลักฐานการฉีด ควรเข้ารับวัคซีนทันที โดยกรณีเป็นแผลสกปรกหรือแผลขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จะประเมินความจำเป็นในการให้วัคซีนกระตุ้น หรือให้สารภูมิคุ้มกันเฉพาะ (Tetanus Immune Globulin : TIG) ตามแนวทางทางการแพทย์
ด้านนายแพทย์นิติ กล่าวเสริมว่า ทีมเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการดูแลบาดแผลอย่างถูกวิธี พร้อมสนับสนุนการเข้ารับบริการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน และยืนยันว่ากรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังคงดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในช่วงทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด โดยสวมรองเท้าบูท ถุงมือ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนโดยตรง หากพบว่ามีบาดแผลลึก เจ็บ บวม แดง มีไข้ หรือสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อโรคบาดทะยัก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
