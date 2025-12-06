ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ
ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัท ณัฐวุฒิ ลั่น อีกไม่นานข้อเท็จจริงทุกอย่างจะออกมา เตือนแฟนข่าวติดตามอย่างมีสติและให้เกียรติ
หลังจากผลการชันสูตรร่างของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง ผู้สื่อข่าวช่อง 8 โดยผลชี้ชัดว่า พบสาร “ไซยาไนด์” ในเลือดและกระเพาะอาหาร ในระดับปริมาณที่อันตรายถึงชีวิต ยิ่งสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก และได้มีการอายัดร่างเอาไว้เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตจริง ๆ อีกครั้ง โดยในวันนี้จะมีการฌาปนกิจหลอกตามหมายกำหนดการเดิม ที่จ.เชียงราย บ้านเกิดของนัทปง
ล่าสุด 5 ธ.ค. 68 ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 และเพื่อนร่วมงานของ นัทปง ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เจอกันอีกครั้งนะ “พี่นัทปง” เพื่อความจริง ข้อเท็จจริงทั้งหมด อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา ขอให้ติดตามอย่างมีสติ วิเคราะห์อย่างให้เกียรติ นอกจากพี่นัทปงจะอธิบายอะไรไม่ได้แล้ว ครอบครัวพี่นัทยังต้องเดินหน้าต่อ ทุกคนที่รักพี่นัท คงอยากเห็นความจริงมากกว่าความคิดเห็นต่าง ๆ นานา #ณัฐวุฒิปงลังกา”
อ้างอิงจาก : FB Sarawat Kijpanit
