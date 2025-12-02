เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.
พุทธ อภิวรรณ ร่วมพิธีศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ผู้สื่อข่าวภาคสนามที่จากไปกะทันหัน พี่น้องคนสนิทวงการสื่อมวลชนพากันโศกเศร้า จิตดี รุ่นพี่ผู้ประกาศข่าว ปล่อยโฮ ต้นสังกัด ช่อง 8 รับหน้าเสื่อสวดอภิธรรม
กรณีสูญเสีย นักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดัง นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ล่าสุดต้นสังกัด ช่อง 8 รายงานบรรยากาศสุดเศร้าพิธีรดน้ำศพนักข่าวผู้เป็นที่รักนักข่าวคุณภาพ หลังจากไปอย่างสงบ ที่บ้านพักใน จ.นนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 30 พ.ย.68 โดยวานนี้ (1 ธ.ค.68) บรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรก หลังจากทางครอบครัว ทั้งพ่อและแม่ร่ำไห้ไปรับร่างลูกชายที่สถาบันนิติเวช กระทรวงยุติธรรม บรรยากาศสุดเศร้า มีทั้งเพื่อนร่วมงาน อาทิ พุทธ อภิวรรณ , “ไอซ์” สารวัตร กิจพานิช , ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ , หมอธวัชชัย กาญจนรินทร์ รวมถึงแหล่งข่าวทั้งหมดและพวงหรีดจำนวนมาก ส่งมาร่วมแสดงความไว้อาลัย
ต่อมาในช่วงพิธีรดน้ำศพที่วัดกล้วย บางกรวย จ.นนทบุรี พุทธ อภิวรรณ , ไอซ์ สารวัตร และ จิตดี ศรีดี เป็นตัวแทนทีมข่าวช่อง8 ร่วมกับผู้บริหารช่อง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า จิตดี ร้องไห้หนักขณะร่วมรดน้ำร่างรุ่นน้องนักข่าวภาคสนามคนสนิท
เวลา 19.00 น. มีพิธีสวดพระอภิธรรม นำโดย เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอาร์เอส จำกัด พร้อมด้วย เหน่ง-นงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของช่อง 8 รวมทั้ง พุทธ อภิวรรรณ องค์พระยารมี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าว “โจ” ธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรรณาธิการฝ่ายงานข่าว และตัวแทนพนักงานช่องแปด
ด้าน ไอซ์ สารวัตร เปิดใจว่า พ่อของณัฐวุฒิ ปงลังกา ปัจจุบันสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่กำลังใจดีมาก ได้นั่งคุยคุณพ่อกำลังใจดีมาก คุณพ่อป่วยมาประมาณ 7 ปีแล้ว เป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมอง มีพี่นัท กำลังหลักในการทำข่าวของฝ่ายข่าว ยังเป็นกำลังหลักของครอบครัว
ทั้งนี้การจัดงานอาลัย ณัฐวุฒิ ปงลังกา เบื้องต้นจะจัดที่ ที่วัดกล้วย บางกรวย จ.นนทบุรี 2 คืน หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนร่างไปยังบ้านเกิดที่เชียงราย จัดพิธีที่วัดริมกก เชียงราย สวดพระอภิธรรม วันที่ 3 – 4 ธ.ค. และมีพิธีฌาปนกิจ วันที่ 6 ธ.ค.
ขอบคุณคลิป : Facebook ข่าวช่อง8 @thaich8news
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- หมอหัวใจเผยสาเหตุ นักข่าวช่องดัง เสียชีวิตกะทันหัน ชี้ 2 ข้อหลัก
- ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวดัง เสียชีวิตกะทันหัน ไอซ์ สารวัตร ยันข่าวเศร้า
- จิตดี รับไม่ทันตั้งตัว ข่าวช็อก! ณัฐวุฒิ ปงลังกา ขอให้น้องรักสู่สุคติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: