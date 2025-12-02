บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 10:40 น.
70
ภาพ ช่อง 8

พุทธ อภิวรรณ ร่วมพิธีศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ผู้สื่อข่าวภาคสนามที่จากไปกะทันหัน พี่น้องคนสนิทวงการสื่อมวลชนพากันโศกเศร้า จิตดี รุ่นพี่ผู้ประกาศข่าว ปล่อยโฮ ต้นสังกัด ช่อง 8 รับหน้าเสื่อสวดอภิธรรม

กรณีสูญเสีย นักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดัง นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ล่าสุดต้นสังกัด ช่อง 8 รายงานบรรยากาศสุดเศร้าพิธีรดน้ำศพนักข่าวผู้เป็นที่รักนักข่าวคุณภาพ หลังจากไปอย่างสงบ ที่บ้านพักใน จ.นนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 30 พ.ย.68 โดยวานนี้ (1 ธ.ค.68) บรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรก หลังจากทางครอบครัว ทั้งพ่อและแม่ร่ำไห้ไปรับร่างลูกชายที่สถาบันนิติเวช กระทรวงยุติธรรม บรรยากาศสุดเศร้า มีทั้งเพื่อนร่วมงาน อาทิ พุทธ อภิวรรณ , “ไอซ์” สารวัตร กิจพานิช , ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ , หมอธวัชชัย กาญจนรินทร์ รวมถึงแหล่งข่าวทั้งหมดและพวงหรีดจำนวนมาก ส่งมาร่วมแสดงความไว้อาลัย

ต่อมาในช่วงพิธีรดน้ำศพที่วัดกล้วย บางกรวย จ.นนทบุรี พุทธ อภิวรรณ , ไอซ์ สารวัตร และ จิตดี ศรีดี เป็นตัวแทนทีมข่าวช่อง8 ร่วมกับผู้บริหารช่อง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า จิตดี ร้องไห้หนักขณะร่วมรดน้ำร่างรุ่นน้องนักข่าวภาคสนามคนสนิท

เวลา 19.00 น. มีพิธีสวดพระอภิธรรม นำโดย เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอาร์เอส จำกัด พร้อมด้วย เหน่ง-นงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของช่อง 8 รวมทั้ง พุทธ อภิวรรรณ องค์พระยารมี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าว “โจ” ธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรรณาธิการฝ่ายงานข่าว และตัวแทนพนักงานช่องแปด

ด้าน ไอซ์ สารวัตร เปิดใจว่า พ่อของณัฐวุฒิ ปงลังกา ปัจจุบันสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่กำลังใจดีมาก ได้นั่งคุยคุณพ่อกำลังใจดีมาก คุณพ่อป่วยมาประมาณ 7 ปีแล้ว เป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมอง มีพี่นัท กำลังหลักในการทำข่าวของฝ่ายข่าว ยังเป็นกำลังหลักของครอบครัว

ทั้งนี้การจัดงานอาลัย ณัฐวุฒิ ปงลังกา เบื้องต้นจะจัดที่ ที่วัดกล้วย บางกรวย จ.นนทบุรี 2 คืน หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนร่างไปยังบ้านเกิดที่เชียงราย จัดพิธีที่วัดริมกก เชียงราย สวดพระอภิธรรม วันที่ 3 – 4 ธ.ค. และมีพิธีฌาปนกิจ วันที่ 6 ธ.ค.

ขอบคุณคลิป : Facebook ข่าวช่อง8 @thaich8news

ภาพ ช่อง 8
ภาพ ช่อง 8
ภาพ ช่อง 8
ภาพ ช่อง 8
ภาพ ช่อง 8
ภาพ ช่อง 8

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

49 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

6 นาที ที่แล้ว
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

9 นาที ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก บันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

28 นาที ที่แล้ว
ชาดา ไทยเศรษฐ์ วิพากษ์การทำงานของรัฐในพื้นที่น้ำท่วมใต้ ข่าว

ชาดา เดือด น้ำท่วมใต้ ซัด กลไกรัฐล้มเหลว จี้ นายกฯ แป้น ลาออก

36 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการสลากออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

38 นาที ที่แล้ว
แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ &#039;โดนใจ&#039; กรรมการ (ฉบับเด็กมัธยม) ไลฟ์สไตล์

แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ ‘โดนใจ’ ครู (ฉบับเด็กมัธยม)

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเปิดข้อสอบแข่งขัน ป.5 แต่ใช้เนื้อหา ม.4 ซัดออกข้อสอบมักง่าย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายฟิตเนสไหลตาย หลังกิน 10,000 แคลอรี่/วัน หวังพิสูจน์การลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลคูเวตลงโทษแรง จำคุก 5 ปี ปรับ 30 ล้าน ขรก.ไม่ทำงานกินเงินเดือน 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย ทาริกา โพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดซีรีส์ เตรียมดำเนินคดี หากไม่รีบชำระตามกำหนด ข่าวดารา

ก้อย ทาริกา สุดทน ทวงเงินผู้จัดซีรีส์ดัง จ่ายเช็คเด้ง ยืดเยื้อ 6 เดือน เตรียมดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมคำกล่าวรายงานและถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

คำกล่าวรายงานวันพ่อแห่งชาติ 2568 ในโรงเรียน-หน่วยงานราชการ เอกชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอช ทราวิส ผู้รักษาประตู อายุ 14 ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนบอล! นักบอลดาวรุ่งวัย 14 ถูกรถไฟชนดับ ก่อนปิดจุดเสี่ยงมรณะ 1 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.พรรคส้ม” สับ รัฐบาล นิ่งปัญหา PM 2.5 ทำ ปชช. เสี่ยงมะเร็งปอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สาเหตุ โรงเรียนดังย่านบางเขน เลิกกิจการ หลังเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 55 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมสำหรับวันพ่อแห่งชาติ 2568 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ไลฟ์สไตล์

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ร.9 ที่ถูกต้อง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2568

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติ้น ทัศนพล F2 เดบิวต์สุดสัปดาห์นี้ ข่าวกีฬา

“เติ้น ทัศนพล” ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้า เตรียมเดบิวต์ F2 สัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โดนอีกหนึ่ง ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบไม่มีคนดู หลังถูกทางการจีนสั่งระงับล่วงหน้าแค่วันเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท วิธีลงทะเบียน-ตรวจสถานะออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง &#039;พระราชดำรัส&#039; กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง ‘พระราชดำรัส’ กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจกับข้าวกับปลาโอ ถูกหวย 2 ตัวท้าย งวด 1 ธ.ค. 68 ข่าว

5 ปีที่รอคอย! เพจดังเฮลั่น ถูกเลขท้าย 22 ชุดใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต สมใจกองเชียร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมกฎหมาย ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ชูนิ้วกลางใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. แดงเถือก 50 เขต หนองแขมแชมป์ทะลุ 100 ไมโครกรัม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 10:40 น.
70
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button